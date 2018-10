Три дня в российской столице работал 2-й Международный автобусный салон Busworld Russia. В этом году участие в профильной выставке приняли 84 компании из 14 стран мира. Они представили три десятка пассажирских машин разных классов и разной вместимости, компоненты и комплектующие для пассажирского автотранспорта.

Гвоздем показа стала экспозиция дивизиона "Русские Автобусы" Группы ГАЗ: ее суммарная доля в представленных сегментах превышает 80 процентов. Компания всегда удивляет новинками, и 2018 год не стал исключением.

Долгожданная премьера нынешней осени - Vector NEXT 8.8 увеличенной пассажировместимости в исполнении "Доступная среда". Его кузов был удлинен с 7,6 до 8,8 метра. В результате при наличии 23 посадочных мест и одного места для коляски он способен перевозить 65 человек против прежних 52. На 85 пассажиров при 27 сиденьях и площадке для коляски рассчитан новый электробус ГАЗ. Он ориентирован на эксплуатацию в крупных городах. В приводной системе используются два асинхронных двигателя мощностью 125 кВт и литий-титановые батареи ультрабыстрой зарядки. Последнее обстоятельство в условиях коммерческой эксплуатации приобретает особое значение.

До 200 пассажиров везет сочлененный низкопольный ЛиАЗ-6213 CNG. Сердцем силовой линии является 312-сильный газовый двигатель ЯМЗ-536 уровня Евро-5. Для транспортников важно наличие мультиплексной системы, с помощью которой оператор может удаленно отслеживать более 300 параметров. Тем самым перевозчик получает возможность минимизировать стоимость владения техникой.

Не забыта сфера дальних и туристических маршрутов: существенно обновлен 51-местный лайнер Cruise 2.0 с багажными отделениями общим объемом 9 кубов. Он получил бортовые панели, скаты крыши и маску из пластика. В салоне установлены новые кресла премиум-класса, индивидуальные сервис-блоки, кондиционер увеличенной до 40 кВт мощности. Есть современная мультимедийная система и беспроводной wi-fi.

Перемены коснулись сегмента автобусов малой вместимости. В частности, в рамках программы "Доступная среда" появилась каркасная ГАЗель NEXT Citiline. Микроавтобус обеспечивает 16 посадочных и четыре стоячих места. В салоне есть большая накопительная площадка и откидная аппарель для заезда коляски. Два дополнительных отопителя обеспечивают комфортный микроклимат в любое время года.

Хит сезона - ГАЗель NEXT 4,6 на 22 пассажира. Это модернизированная версия классической пассажирской "полуторки", только полной массой 4,6 тонны. В конструкции применяется усиленная стальная рама, реечное рулевое управление, двухрычажная передняя подвеска, задние мосты повышенной грузоподъемности. Безопасность обеспечивают дисковые тормоза.

За январь - сентябрь в России продано почти 9 тысяч новых автобусов: рост 12 процентов

Вершиной технической мысли считается беспилотник ГАЗель NEXT. Он спроектирован на базе электробуса и оснащен комплексом автономного управления. Софт машины защищен от кибератак, а "умная" электроника позволяет безопасно перевозить пассажиров при отсутствии дорожной разметки и в сложных метеоусловиях. Беспилотник сам распознает и объезжает препятствия, а в случае опасности производит полную остановку. Блоки инерциальной навигации делают систему управления "зрячей" даже при отсутствии спутникового сигнала GPS/ ГЛОНАСС при движении в туннелях, под эстакадами и т. д.

Знаковую новинку привез Минский автобусный завод. Первая модель особо большой вместимости (до 170 человек), 18-метровый МАЗ-216 оснащен толкающим приводом и новейшим узлом сочленения фирмы Hubner. Двигатель Mercedes-Benz мощностью 326 лошадиных сил работает в паре с автоматической коробкой передач Allison. Новинка нацелена не только на белорусский, но и на зарубежные рынки, куда ее будут поставлять с моторами Евро-6. Среди потенциальных покупателей Эстония, Сербия, Польша и страны ЕАЭС.

Завод "Неман" из белорусского города Лида и его официальный дистрибьютор "Неман Бас РУС" привезли для показа потенциальным клиентам новое поколение автобусов на шасси IVECO Daily 70C17. Гостям представили городской "Неман-420211-511" вместимостью 44+1 и "Неман-420234-511" на 29 мест в исполнении "Турист люкс".

Новые разработки и в активе российских производителей. В их числе - низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 на 85 пассажиров с автономным ходом более 20 километров. Он заряжается от контактной сети всего за 20 минут. Привлек внимание специалистов электробус КАМАЗ-6282 со стеклопластиковым кузовом. Объектом внимания стал беспилотник КАМАЗ-1221 (проект "ШАТЛ 2.0"). Его аббревиатура расшифровывается как "ШирокоАдаптивная Транспортная Логистика".

Одну модель представила и компания Volgabus: 12-метровый электробус "СитиРитм-12Е". Он способен автономно преодолеть расстояние в 300 километров и полностью зарядить батареи за 4-5 часов ночью, когда стоимость электричества вдвое дешевле, чем днем. В конце сентября этот электробус демонстрировали на выставке IAA Commercial Vehicle в Ганновере. До этого он прошел эксплуатационные испытания в Волгограде, Липецке, Перми, Ростове, Санкт-Петербурге, Сургуте и Крыму.

Инновационный электробус "Пионер" с низким уровнем пола и вместимостью 85 пассажиров представила компания "Транспортные системы". Его рама выполнена из нержавеющей стали, каркас кузова - из алюминия. На нем впервые применена мобильная аккумуляторная система, позволяющая увеличить запас хода до 200 километров. Часть АКБ установлена на крыше, часть - в прицепе. Разряженный электроприцеп можно заменить на предварительно заряженный, что делает этот транспорт коммерчески более привлекательным.

Также прошла презентация автобуса большого класса Lotos 105 CNG российского производства, работающего на сжатом газе. В его моторном отсеке стоит 260-сильный двигатель Yuchai Евро-5, обеспечивающий запас хода до 800 километров.

Иномарок на отечественном "Басворлде" оказалось не очень густо, но и не слишком пусто. Эксклюзивный дистрибьютор Higer компания "Русбизнесавто" "припарковала" на своем стенде модель KLQ6128LQ.

Новый "турист" имеет несколько вариантов комплектации салона. Китайских производителей на выставку делегировали также заводы Ankai, King Long, Yutong, Zhong Tong. Примечательно, что стайлинг китайского Ankai A9 (HFF6124KA) подозрительно напоминает дизайн немецкого лайнера Setra Comfort Class 500.

Турцию представила пассажирская техника марки Anadolu Isuzu. В одном ряду оказались компактные модели NovoUltra, NovoCiti Life Premium, Turquoise и среднеразмерный городской CitiBus. В 2019 году компания намерена открыть в России сборочное производство, только вот конкурировать в сегменте ПАЗа будет очень непросто...

Европейские производители автобусов выставили на всеобщее обозрение "туристов": MAN Lion’s Coach с двигателем мощностью 440 лошадей, 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач TipMatic и 59-местный Neoplan Tourliner L. Оба лайнера были проданы региональным перевозчикам.

Впервые участие в выставке приняла кузовостроительная компания CaetanoBus из Португалии. Она привезла в Москву шасси низкопольного электробуса с двигателем Siemens. Цель показа - найти российских партнеров. Только много ли желающих выкладывать по 150 тысяч евро только за платформу?!

В ходе выставки прошла 18-я ежегодная церемония награждения победителей национального конкурса "Лучший коммерческий автомобиль года в России". Голосование проводит специальное жюри, состоящее из журналистов ведущих транспортных изданий РФ. Титул "Городской автобус года" присвоен модели Vector NEXT "Доступная среда". В тройку претендентов вошли также ЛиАЗ-4292LE и Volgabus CitiRitm 10DLE.

В номинации "Туристический автобус года" на вершине оказался MAN Lion’s Coach - немецкий лайнер, собираемый в Турции. Вместе с ним на "Автомобильный Оскар" претендовали междугородний Vector NEXT и Volgabus Maraphon D.

Впервые в рамки конкурса введена номинация "Электробус года". Престижное звание присвоено новинке КАМАЗ-6282. Машина обошла электробус ГАЗ и белорусский E433 Vitovt Max Electro. Во второй дебютной номинации - "Пикап года" - первенствовал Mercedes-Benz Х-Класс. По результатам голосования он оставил позади японский Isuzu D-Max и итальянский FIAT Fullback.

Победителем в номинации "Грузовик года" стал Mercedes-Benz Actros IV с двигателем Евро-5, с июля этого года собираемый в Набережных Челнах на мощностях "ДК Рус". Другими претендентами на титул были "ГАЗон NEXT" полной массой 10 тонн и строительная линейка шведских большегрузов Scania XT.

Первое место и титул "Фургон/малотоннажник года" получил цельнометаллический фургон ГАЗель NEXT полной массой 4,6 тонны. Компанию ему в борьбе составили УАЗ-236021 "Профи" и шасси ГАЗель NEXT 4,6. "Перспективой года" признан седельный тягач КАМАЗ-54901. Его соперниками выступила продукция Группы ГАЗ: междугородний Cruise нового поколения и семейство дорожных машин Урал NEXT 6х4.

Спецприз за успехи в освоении российского рынка достался Группе ГАЗ. Два других претендента - концерн PSA и Volvo Trucks. В категории "Персона года" недосягаемым для конкурентов оказался Владимир Новик, генеральный директор СП "IVECO-AMT". Вместе с ним претендентами на звание лучших в своей отрасли отмечены Алексей Бакулин, гендиректор компании "Бакулин Моторс Групп" и Сергей Яворский, возглавляющий Volvo Group Россия.

Справка

Первая международная выставка автобусов под названием Busworld формата В2В прошла в бельгийском Кортрейке в 1971 году. Там ее устраивали раз в два года, до 2017-го включительно, а с 2019-го местом прописки станет столица объединенной Европы - Брюссель. Кроме Евросоюза Busworld устраивают в Турции, Китае, Индии, а с октября 2016 года - и в России. Пассажирский салон Busworld Russia в РФ чередуется с выставкой грузового автотранспорта Comtrans. В сравнении с первым автобусным салоном нынешний стал представительнее на 33 компании, шесть стран-участниц и вырос по площади. Выставку 2016 года посетили до 3500 специалистов отрасли. Данных по 2018 году пока нет, но их точно не меньше.