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31.10.2018 21:17
Рубрика: В мире

Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб

Текст: Тимур Алимов

Украина закроет воздушное пространство над Черным морем в связи с испытаниями управляемых ракет в Херсонской области.

Об этом сообщает издание "Украинськи Новини" со ссылкой на представителя командования ВВС Украины Дмитрия Струтинского.

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По его словам, пролет воздушных судов над акваторией Черного моря будет частично ограничен с 1 по 4 ноября.

- Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам, - заявил Струтинский.

Как напоминает РИА Новости, в предыдущие годы Украина уже проводила учебные ракетные стрельбы. В частности, они состоялись в начале декабря 2017 года в районе Крыма в воздушном пространстве РФ.

Воздушные зоны над данными территориями были тогда объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинской стороны были закрыты для полетов другие территории над нейтральными водами Черного моря и частью черноморских территориальных вод РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым. Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ, воздушное пространство над Крымом закрыто не будет и полетам самолетов ничего не угрожает.

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