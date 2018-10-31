Ущерб от деятельности "Кэшбери" составляет 3 миллиарда рублей

Центральный банк России оценил ущерб от деятельности финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери" в 3 миллиарда рублей. Ранее говорилось об ущербе размером в 1 миллиард рублей.

"Сумма в 1 млрд рублей - это консервативная оценка. Но по экспертным данным она (сумма ущерба. - "РГ") составляет 1-3 млрд рублей", - сообщил ТАСС руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

В конце сентября Центробанк объявил, что в работе группы российских и иностранных компанией "Кэшбери" есть "явные признаки" финансовой пирамиды. На это указывали следующие факторы: отсутствие лицензий на ведение деятельности по привлечению денежных средств, обещание и гарантия дохода, в несколько раз превышающего рыночный уровень, активная реклама об этом, отсутствие сведений о финансовом положении организации и многие другие. ЦБ пожаловался на "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД. После этого инвестиционный сервис "Кэшбери", названный финансовой пирамидой, заморозил вывод средств на три недели.

Недавно стало известно, что в интернете появился флешмоб, в котором принимают участие десятки инвесторов по всей России. Они записывают видеообращения, чтобы убедить общественность в жизнеспособности компании.