Все участники 1/4 финала Кубка России определятся только 1 ноября, однако уже накануне стало понятно, что на этой стадии сыграют исключительно клубы Премьер-лиги.

Еще в прошлом розыгрыше турнира ситуация наблюдалась прямо противоположная. До 1/8 финала тогда добрались всего шесть клубов элитного дивизиона, а в четвертьфинале Премьер-лигу представляли только четыре команды. До финала из них в итоге не дошел никто. В тот момент могло сложиться впечатление, что Кубок окончательно и бесповоротно исчерпал себя как турнир, интересный не только клубам из низших дивизионов. Но оказалось, не так уж все и критично.

В текущем сезоне до 1/8 финала добрались всего два клуба не из Премьер-лиги, "Тюмень" и "Нижний Новгород", выступающие в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион страны). На этом их движение по сетке закончилось. Тюменцы в гостях минимально уступили "Оренбургу" - 0:1. Нижегородцы, гостившие у екатеринбургского "Урала", тоже сопротивлялись до последнего. Хозяевам потребовалось дополнительное время, чтобы сломить сопротивление волжан - 2:0.

Напомним, первым в четвертьфинал пробился казанский "Рубин", еще неделю назад одолевший столичное "Динамо" (1:0). Вчера к нему также присоединились московский "Локомотив" и тульский "Арсенал". "Железнодорожники" без особых проблем разобрались на своем поле с аутсайдером Премьер-лиги красноярским "Енисеем". Игра была сделана уже к перерыву усилиями Эдера и Антона Миранчука, забивших по мячу. Во втором тайме отличился второй Миранчук, Алексей, а Антон оформил дубль. Ведя с таким преимуществом, "Локо" умудрился потерять Крыховяка из-за удаления и пропустить. Итоговый счет - 4:1.

"Арсенал" меж тем в Грозном уверенно одолел "Ахмат" - 2:0. Возможно, это был последний матч у руля туляков Олега Кононова, которого считают одним из основных претендентов на пост наставника московского "Спартака".

Сами "красно-белые" сегодня будут принимать махачкалинский "Анжи". Для москвичей эта игра станет первой на домашнем поле после отставки Массимо Карреры. Также в программе дня значатся еще два матча - "Ростов" - "Зенит" и "Крылья Советов" - "Краснодар".