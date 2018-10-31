В Афганистане 20 военных и чиновников погибли при крушении вертолета

Власти Афганистана подтвердили гибель всех 20 пассажиров военного вертолета, разбившегося в среду утром в окрестностях города Анар-Дара в провинции Фарах на западе страны. Об этом агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителя афганских вооруженных сил Наджибулу Наджиби.

Два вертолета перевозили военное руководство и местных чиновников, когда одна из машин по неустановленным причинам рухнула на землю. В афганских СМИ появилась информация о том, что террористическая группировка "Талибан" (запрещена в РФ - прим. "РГ") взяла на себя ответственность за крушение вертолета, якобы сбитого ее боевиками. Подтверждения этой информации не поступало.

На борту разбившегося воздушного судна находились не менее двух десятков человек. Телеканал Tolo News сообщил, что среди погибших - глава совета провинции Фатах и заместитель командующего одного из армейских корпусов.