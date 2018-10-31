Новости

Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
Лукашенко рассказал о трансграничном поясе стабильности и взаимодействия 18:37
В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз 18:30
В Уфе троих полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги 18:25
В Хабаровске загорелся промышленный техникум 18:20
Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным 18:12
В Петербурге выступит "Паганини балалайки" 18:09
XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 18:08
Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики 18:05
Таиланд может легализовать марихуану к концу года 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 20:33
Рубрика: В мире

Мафия не простила измены

В американской тюрьме был убит знаменитый гангстер Джеймс Балджер
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
В тюрьме Хейзелтон в Бруцетон Милл, штат Западная Вирджиния, был найден мертвым 89-летний американский гангстер, бывший глава бостонской мафии Джеймс Уайти Балджер, который был приговорен к пожизненному заключению. Балджера предположительно убил его сокамерник в первый день после его пересылки из тюрьмы в Майами. Таким образом, конкурирующие криминальные кланы отомстили престарелому мафиози за его "крысятничество" - работу информатором Федерального бюро расследование (ФБР).
Джеймс Балджер умудрился скрываться от ФБР в США целых 16 лет. Фото: AP Джеймс Балджер умудрился скрываться от ФБР в США целых 16 лет. Фото: AP
Джеймс Балджер умудрился скрываться от ФБР в США целых 16 лет. Фото: AP

В течение многих лет Уайти, получивший свое прозвище за светлые волосы, стучал и доносил на своих подельников и конкурентов, что в конце концов не помешало ему бросить своих кураторов и на целых полтора десятилетия исчезнуть из поля зрения спецслужб. Сколько веревочке ни виться - в итоге перехитрить сильных мира сего, находящихся по обе стороны баррикад, ему не удалось. "Этот человек - социопатический убийца, - заявил в эфире Си-эн-эн Том Фоули, бывший глава полиции штата Массачусетс, который много лет безуспешно пытался поймать беглеца, входившего в список самых разыскиваемых преступников Америки. - Он любил этот тип жизни. Он один из самых жестоких людей, которые когда-либо действовали в районе Бостона. Он плохой, очень плохой человек".

Когда в прокат в 2006 году вышел ставший культовым фильм "Отступники" Мартина Скорсезе, выдающегося американского режиссера с итальянскими корнями, многие зрители и кинокритики вполне справедливо уловили связь Фрэнка Кастелло, мафиози-отморозка, работавшего на ФБР, с самим Балджером. Герой Николсона, отметили и сами силовики, напоминал своей беспощадностью и отсутствием всяких тормозов заправилу бостонского криминального мира. Кстати, сам Николсон, входя в образ своего героя, изучал повадки Балджера. Однако подлинная история главы бостонской мафии была рассказана в ленте "Черная месса", которая вышла на экраны в 2016 году. За роль главного героя блестяще исполнивший ее Джонни Депп был номинирован на премию Гильдии киноактеров США. К тому времени сам Балджер, перешагнувший девятый десяток лет, который долгое время находился в бегах вместе со своей молодой подругой, уже был схвачен по наводке информатора, когда решил посорить деньгами на пляже солнечной Калифорнии. Его с подругой Кэтлин Грейг арестовали в съемном доме в сотне метров от пляжа в Санта-Монике. Грейг, отмечает Ассошиэйтед Пресс, отбывает восьмилетний тюремный срок за содействие организованной преступной группировке в тюрьме в Миннесоте и должна выйти на свободу в 2020 году.

Фото: twitter.com/ MPSHillingdon
Фото: гангстер с "прической принцессы Леи" стал посмешищем в Сети

Балджер родился в Южном Бостоне в годы Великой депрессии и разгула преступности в Соединенных Штатах. С трудом окончив среднюю школу, он ступил на криминальную стезю, которая в конечном счете закончилась тюремными заключениями в легендарном Алькатрасе и Ливенуорте. Из заключения он вышел, уже будучи авторитетом преступного мира, и сколотил банду, которая занималась рэкетом, проституцией и торговлей наркотиками. Не гнушался лидер преступного мира и расправами с "крысами" из числа своих поручных, а также конкурирующими кланами, в первую очередь выходцев из Северной Ирландии. Останки главы ирландской группировки, жестоко убитого и закатанного в цемент по указанию Балджера, нашли только спустя два десятилетия после расправы.

В 1970-е годы он стал работать на ФБР, при этом продолжая беспощадно убивать "отступников". В итоге ему предъявили обвинения по 31-й статье Уголовного кодекса, но Балджер успел в последний момент, сходив в церковь, ускользнуть от правосудия. Его родной брат, и эта история обыгрывается в "Черной мессе", известный сенатор из Бостона, был вынужден оставить свой пост из-за родственной связи с преступником. За информацию, которая могла привести к поимке Балджера, была обещана награда в два миллиона долларов. После смерти Усамы бен Ладена он возглавил список самых разыскиваемых преступников в США. В итоге гангстера задержали после 16 лет поисков. В ноябре 2013 года он был приговорен к пожизненному заключению по многочисленным обвинениям, включая рэкет, вымогательство, торговлю наркотиками и участие в организации одиннадцати убийств, совершенных в период с 1973 по 1985 годы. То, что долгие годы Уайти был информатором ФБР, выяснилось только во время суда над ним. Тогда криминальные кланы и вынесли ему смертный приговор, который и был исполнен в тюрьме Хейзелтона.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа