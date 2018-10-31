В тюрьме Хейзелтон в Бруцетон Милл, штат Западная Вирджиния, был найден мертвым 89-летний американский гангстер, бывший глава бостонской мафии Джеймс Уайти Балджер, который был приговорен к пожизненному заключению. Балджера предположительно убил его сокамерник в первый день после его пересылки из тюрьмы в Майами. Таким образом, конкурирующие криминальные кланы отомстили престарелому мафиози за его "крысятничество" - работу информатором Федерального бюро расследование (ФБР).

В течение многих лет Уайти, получивший свое прозвище за светлые волосы, стучал и доносил на своих подельников и конкурентов, что в конце концов не помешало ему бросить своих кураторов и на целых полтора десятилетия исчезнуть из поля зрения спецслужб. Сколько веревочке ни виться - в итоге перехитрить сильных мира сего, находящихся по обе стороны баррикад, ему не удалось. "Этот человек - социопатический убийца, - заявил в эфире Си-эн-эн Том Фоули, бывший глава полиции штата Массачусетс, который много лет безуспешно пытался поймать беглеца, входившего в список самых разыскиваемых преступников Америки. - Он любил этот тип жизни. Он один из самых жестоких людей, которые когда-либо действовали в районе Бостона. Он плохой, очень плохой человек".

Когда в прокат в 2006 году вышел ставший культовым фильм "Отступники" Мартина Скорсезе, выдающегося американского режиссера с итальянскими корнями, многие зрители и кинокритики вполне справедливо уловили связь Фрэнка Кастелло, мафиози-отморозка, работавшего на ФБР, с самим Балджером. Герой Николсона, отметили и сами силовики, напоминал своей беспощадностью и отсутствием всяких тормозов заправилу бостонского криминального мира. Кстати, сам Николсон, входя в образ своего героя, изучал повадки Балджера. Однако подлинная история главы бостонской мафии была рассказана в ленте "Черная месса", которая вышла на экраны в 2016 году. За роль главного героя блестяще исполнивший ее Джонни Депп был номинирован на премию Гильдии киноактеров США. К тому времени сам Балджер, перешагнувший девятый десяток лет, который долгое время находился в бегах вместе со своей молодой подругой, уже был схвачен по наводке информатора, когда решил посорить деньгами на пляже солнечной Калифорнии. Его с подругой Кэтлин Грейг арестовали в съемном доме в сотне метров от пляжа в Санта-Монике. Грейг, отмечает Ассошиэйтед Пресс, отбывает восьмилетний тюремный срок за содействие организованной преступной группировке в тюрьме в Миннесоте и должна выйти на свободу в 2020 году.

Балджер родился в Южном Бостоне в годы Великой депрессии и разгула преступности в Соединенных Штатах. С трудом окончив среднюю школу, он ступил на криминальную стезю, которая в конечном счете закончилась тюремными заключениями в легендарном Алькатрасе и Ливенуорте. Из заключения он вышел, уже будучи авторитетом преступного мира, и сколотил банду, которая занималась рэкетом, проституцией и торговлей наркотиками. Не гнушался лидер преступного мира и расправами с "крысами" из числа своих поручных, а также конкурирующими кланами, в первую очередь выходцев из Северной Ирландии. Останки главы ирландской группировки, жестоко убитого и закатанного в цемент по указанию Балджера, нашли только спустя два десятилетия после расправы.

В 1970-е годы он стал работать на ФБР, при этом продолжая беспощадно убивать "отступников". В итоге ему предъявили обвинения по 31-й статье Уголовного кодекса, но Балджер успел в последний момент, сходив в церковь, ускользнуть от правосудия. Его родной брат, и эта история обыгрывается в "Черной мессе", известный сенатор из Бостона, был вынужден оставить свой пост из-за родственной связи с преступником. За информацию, которая могла привести к поимке Балджера, была обещана награда в два миллиона долларов. После смерти Усамы бен Ладена он возглавил список самых разыскиваемых преступников в США. В итоге гангстера задержали после 16 лет поисков. В ноябре 2013 года он был приговорен к пожизненному заключению по многочисленным обвинениям, включая рэкет, вымогательство, торговлю наркотиками и участие в организации одиннадцати убийств, совершенных в период с 1973 по 1985 годы. То, что долгие годы Уайти был информатором ФБР, выяснилось только во время суда над ним. Тогда криминальные кланы и вынесли ему смертный приговор, который и был исполнен в тюрьме Хейзелтона.