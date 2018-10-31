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31.10.2018 15:44
Рубрика: В мире

В Аргентине сжигание наркотиков превратили в шоу

Текст: Юрий Когалов
Власти Аргентины из вполне обыденного процесса уничтожения наркотиков устроили настоящее шоу. Отныне на подобных мероприятиях могут присутствовать самые обычные люди, а не только представители правительства и правоохранительных органов.
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Как отмечают в министерстве безопасности Аргентины, им постоянно задают вопросы, что происходит с изъятыми наркотиками. "Нам важно, чтобы граждане знали, что их уничтожили, потому мы готовы продемонстрировать им сам процесс", - отмечают в ведомстве. Кстати, идея допустить обычных людей на мусоросжигательные заводы, где все и происходит, принадлежит непосредственно министру безопасности Патрисии Буллрич. По ее мнению, несмотря на анекдотичность ситуации, крайне важно продемонстрировать, что конфискованные полицией, жандармерией и другими органами правопорядка наркотики никогда не попадут на улицы.

Для того чтобы увидеть в живую, как сжигают запрещенные вещества (чаще всего марихуану и кокаин), надо просто подать заявку в министерство. На каждое мероприятие отбирается 20-25 человек - такое небольшое количество зрителей связано с очень строгими мерами безопасности. Кстати, присутствующие могут не только посмотреть, но и лично поучаствовать в самом процессе: побросать пакеты с наркотиками в печь, точнее на транспортную ленту, по которой они попадут в огонь. Для этого мусоросжигательный завод, на котором все происходит, обеспечит каждого перчатками и масками - это необходимая мера предосторожности, поскольку дым может быть крайне токсичен. А на выходе с предприятия всех зрителей досмотрят полицейские, на случай, если кому-то придет в голову прихватить "сувенир".

Но как бы ни проявляли зрители энтузиазм, основную работу на таких мероприятиях выполняют все же стражи порядка. За час в печь, разогретую до 1200 градусов, отправляется до тонны наркотиков, что позволяет за один рабочий день уничтожить от 5 до 7 тонн запрещенных веществ.

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Происходит такое не каждый день, но все же довольно регулярно. Только за первые пять месяцев этого года силы безопасности Аргентины конфисковали почти 100 тонн наркотиков (94 тонны марихуаны и 3,7 тонны кокаина). За тот же период было уничтожено 82,8 тонны марихуаны, 3 тонны кокаина. Некоторая разница связана с бюрократическим процессом, необходимостью провести анализы и все запротоколировать. Впрочем, власти страны стремятся по максимуму сократить срок хранения конфискованных наркотиков. Кстати, их порой находят в самых неожиданных местах. Тайники в машинах стали классикой, запрещенный "груз" также бывает спрятан в игрушках, подгузниках, кокосах, консервных банках, газовых баллонах и даже среди металлического лома.

В мире Южная Америка Аргентина
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