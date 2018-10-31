В Аргентине сжигание наркотиков превратили в шоу

Власти Аргентины из вполне обыденного процесса уничтожения наркотиков устроили настоящее шоу. Отныне на подобных мероприятиях могут присутствовать самые обычные люди, а не только представители правительства и правоохранительных органов.

Как отмечают в министерстве безопасности Аргентины, им постоянно задают вопросы, что происходит с изъятыми наркотиками. "Нам важно, чтобы граждане знали, что их уничтожили, потому мы готовы продемонстрировать им сам процесс", - отмечают в ведомстве. Кстати, идея допустить обычных людей на мусоросжигательные заводы, где все и происходит, принадлежит непосредственно министру безопасности Патрисии Буллрич. По ее мнению, несмотря на анекдотичность ситуации, крайне важно продемонстрировать, что конфискованные полицией, жандармерией и другими органами правопорядка наркотики никогда не попадут на улицы.

Для того чтобы увидеть в живую, как сжигают запрещенные вещества (чаще всего марихуану и кокаин), надо просто подать заявку в министерство. На каждое мероприятие отбирается 20-25 человек - такое небольшое количество зрителей связано с очень строгими мерами безопасности. Кстати, присутствующие могут не только посмотреть, но и лично поучаствовать в самом процессе: побросать пакеты с наркотиками в печь, точнее на транспортную ленту, по которой они попадут в огонь. Для этого мусоросжигательный завод, на котором все происходит, обеспечит каждого перчатками и масками - это необходимая мера предосторожности, поскольку дым может быть крайне токсичен. А на выходе с предприятия всех зрителей досмотрят полицейские, на случай, если кому-то придет в голову прихватить "сувенир".

Но как бы ни проявляли зрители энтузиазм, основную работу на таких мероприятиях выполняют все же стражи порядка. За час в печь, разогретую до 1200 градусов, отправляется до тонны наркотиков, что позволяет за один рабочий день уничтожить от 5 до 7 тонн запрещенных веществ.

Происходит такое не каждый день, но все же довольно регулярно. Только за первые пять месяцев этого года силы безопасности Аргентины конфисковали почти 100 тонн наркотиков (94 тонны марихуаны и 3,7 тонны кокаина). За тот же период было уничтожено 82,8 тонны марихуаны, 3 тонны кокаина. Некоторая разница связана с бюрократическим процессом, необходимостью провести анализы и все запротоколировать. Впрочем, власти страны стремятся по максимуму сократить срок хранения конфискованных наркотиков. Кстати, их порой находят в самых неожиданных местах. Тайники в машинах стали классикой, запрещенный "груз" также бывает спрятан в игрушках, подгузниках, кокосах, консервных банках, газовых баллонах и даже среди металлического лома.