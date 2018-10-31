В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности

Важной традиционной платформой для международного диалога назвал встречу Основной группы Мюнхенской конференции, которая 31 октября приступила к двухдневной работе в белорусской столице, исполнительный директор по странам Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки концерна Schaeffler AG Райнер Линднер.

По его словам, которые приводит БЕЛТА, встреча Основной группы "является важным событием для Беларуси", которая в очередной раз демонстрирует свою открытость и приверженность политическим диалогам.

На полях конференции уже состоялись встречи премьер-министра Сербии Аны Брнабич и политического деятеля Косово Хашима Тачи. По словам сербского премьера, был подробно обсужден ход двустороннего диалога. Она даже выразила осторожный оптимизм, что стороны "смогут прийти к соглашению, компромиссу, что приведет к повышению стабильности в регионе". Речь идет в том числе о перспективах заключения окончательного и юридически обязывающего соглашения между Белградом и Приштиной.

Сербский премьер напомнила, что переговоры идут уже несколько лет. Правда, раньше местом их проведения обычно становился Брюссель. Брнабич подчеркнула, что у нее большие ожидания от минской конференции, на которой заявлены важнейшие вопросы международной повестки дня, включая отношения между Востоком и Западом и Минский процесс. Касаясь белорусско-сербских отношений, премьер дала им исключительно высокую оценку, в том числе, и на уровне глав государств.

Многие делегаты минской встречи уже успели отметить важность этой дискуссионной площадки для переговоров по урегулированию международных конфликтов, констатирует агентство. По их словам, белорусская столица стала площадкой не только для урегулирования конфликтов по Нагорному Карабаху и востоку Украины, но и между Сербией и Косово. Проведенные в среду переговоры между представителями Белграда и Приштиной были здесь названы началом нового Минского процесса.

Мюнхенская конференция по безопасности, как уже информировал "СОЮЗ", проводится ежегодно начиная с 1963 года. Первоначально она задумывалось как форма диалога только между ФРГ и США, но со временем стала привлекать повышенное внимание представителей политических и военных кругов других стран.

В настоящее время мюнхенская площадка признана одним из наиболее представительных и авторитетных форумов по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В нем принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют и деловые круги.