Новости

Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
Лукашенко рассказал о трансграничном поясе стабильности и взаимодействия 18:37
В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз 18:30
В Уфе троих полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги 18:25
В Хабаровске загорелся промышленный техникум 18:20
Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным 18:12
В Петербурге выступит "Паганини балалайки" 18:09
XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 18:08
Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики 18:05
Таиланд может легализовать марихуану к концу года 17:59
Фото: великолепный мультсериал "Конь БоДжек" продлен на шестой сезон 17:52
СМИ: Неймару может грозить до шести лет лишения свободы 17:50
Ведущая Екатерина Андреева установит в КЧР фотоловушки для леопардов 17:48
Видео: Как набить финансовую подушку безопасности 17:44
В Турции найдены роскошные римские бани 17:44
На Марсе обнаружили "производство" ракетного топлива 17:43
Дума одобрила трехлетний бюджет Москвы 17:35
Антон Силуанов: Нужно изучать опыт лучших практик РФ и Беларуси 17:34
Суд Петербурга зарегистрировал иск олимпийской спортсменки к врачам 17:32
РФ и Беларусь проверили совместную программу благоприятной окружающей среды 17:28
Ученые России и Беларуси работают над проектом "Арктика - СГ" 17:26
Пара ракетоносцев Ту-160 направлена в район учений НАТО 17:23
Карты "Мир" можно использовать в банкоматах Беларуси 17:23
В "Артеке" построят обучающий энергосберегающий дом 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 17:40
Рубрика: Экономика

Энергетикам будет легче решить проблемы в сетях

Текст: Александра Воздвиженская
В России начинают действовать новые требования к энергетикам и крупным потребителям, которые касаются надежности и безопасности работы электроэнергетических систем и объектов. Приказ минэнерго, разработавшего Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, вступает в силу 1 ноября.

Правила, в частности, устанавливают требования, которые помогут организовать совместную работу субъектов электроэнергетики и потребителей, диспетчерского и оперативного персонала при предотвращении развития и ликвидации нарушений в работе энергосистемы. Речь идет о недопустимых отклонениях частоты электрического тока, отклонениях напряжения, перегрузке линий электропередачи, оборудования и так далее.

Фото: Photoxpress
"Умные" счетчики за свет станут обязательными с 2021 года

Также в документе предусмотрен порядок действий при отключении линий электропередачи, при разделении энергосистемы, при нарушениях в главных схемах и схемах собственных нужд электрических станций и подстанций, а также при отказах средств связи.
"Правила основаны на многолетней практике взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии и содержат минимально необходимые требования, выполнение которых требуется для предотвращения нарушений в работе энергосистемы и скорейшего восстановления ее нормального функционирования при таких нарушениях", - подчеркивают в минэнерго.

Новые правила накладывают обязательства не только на самих энергетиков и системного оператора, но также на всех субъектов изолированных энергосистем, потребителей, чьи энергопринимающие установки подключены к противоаварийной автоматике или включены в графики аварийного ограничения, а также тех, кто владеет энергопринимающими установками максимальной мощностью более 5 МВт.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Вступают в силу в ноябре 2018 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Две трети новой военной техники Германии признали непригодными
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии