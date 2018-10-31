Правила, в частности, устанавливают требования, которые помогут организовать совместную работу субъектов электроэнергетики и потребителей, диспетчерского и оперативного персонала при предотвращении развития и ликвидации нарушений в работе энергосистемы. Речь идет о недопустимых отклонениях частоты электрического тока, отклонениях напряжения, перегрузке линий электропередачи, оборудования и так далее.
Также в документе предусмотрен порядок действий при отключении линий электропередачи, при разделении энергосистемы, при нарушениях в главных схемах и схемах собственных нужд электрических станций и подстанций, а также при отказах средств связи.
"Правила основаны на многолетней практике взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии и содержат минимально необходимые требования, выполнение которых требуется для предотвращения нарушений в работе энергосистемы и скорейшего восстановления ее нормального функционирования при таких нарушениях", - подчеркивают в минэнерго.
Новые правила накладывают обязательства не только на самих энергетиков и системного оператора, но также на всех субъектов изолированных энергосистем, потребителей, чьи энергопринимающие установки подключены к противоаварийной автоматике или включены в графики аварийного ограничения, а также тех, кто владеет энергопринимающими установками максимальной мощностью более 5 МВт.