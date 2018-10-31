Самым цитируемым спикером на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке стал российский постпред при Организации Василий Небензя.

Комментируя лояльное отношение западных коллег к проявлениям национализма на Украине, дипломат привел строчки из стихотворения Пушкина, воспевшего соблазн любовного самообмана.

Процитировать классиков любит министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Во время так называемой революции достоинства в Киеве появился такой хештег (слово-"ключ" в социальных сетях. - Прим. "РГ") "онижедети", что означало: что с них взять, побалуются - и пройдет. У нас есть такая поговорка: "Спички детям не игрушка". Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе. Вы предпочитаете этого не замечать", - отметил Небензя, обращаясь к западным коллегам. По словам дипломата, политики ЕС "выпустили из бутылки джинна" украинского национализма, а загнать его обратно теперь не получается. "У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад". Вы выписали украинской власти индульгенцию, закрываете глаза на все, что там происходит", - заключил постпред РФ.

Это не первый случай, когда дипломатия привлекает на службу русских классиков. Разумеется, в первых рядах - сам Александр Сергеевич, служивший, между прочим, в коллегии иностранных дел и писавший начальству саркастические отчеты - например, о нашествии саранчи в Бессарабии. А вот его знаменитую оду "Клеветникам России" - о "давнем споре славян между собою" - спустя почти двести лет то и дело припоминают политики и дипломаты. Причем не только российские, но и соседи по постсоветскому пространству. Недавно строчки именно из этого стихотворения выбрал глава белорусского представительства в ООН Валентин Рыбаков для записи видеоролика по случаю празднования Дня русского языка. "Вы грозны на словах - попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?" - выразительно продекламировал представитель Минска.

Любит процитировать классиков министр иностранных дел России Сергей Лавров. Этой весной глава МИД России припомнил Михаила Афанасьевича Булгакова. Конечно, шеф российской дипломатии не призывал "не разговаривать с неизвестными", но зато настоятельно рекомендовал собеседникам критично относиться к западным СМИ. "Михаил Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения", - посетовал Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан. А вот в июньской беседе с обозревателем британского Channel 4 министр блеснул знанием английской детской классики. "Я люблю Льюиса Кэрролла, но не считаю, что логика Королевы, которая говорила: "Сначала казнь, суд потом!", должна преобладать. Но, как мы видим сегодня, президентские выборы в США, Brexit, дело Скрипалей, расследование крушения малайзийского Boeing - все это построено на заявлениях "расследование продолжается, но вы уже виновны", - так Сергей Лавров прокомментировал перипетии на международной арене. Его заместитель Сергей Рябков и вовсе обратился к Корнею Ивановичу Чуковскому в связи со спекуляциями о "русском вмешательстве" в дела США. "Я по-прежнему в шоке от того, насколько деструктивно и спекулятивно обыгрывается тема наших контактов с кем бы то ни было среди американских политиков, особенно на Капитолийском холме. Многие там, в том числе из видавших виды ветеранов, совсем запугали себя тенью российской угрозы. "Волки от испуга скушали друг друга", - иронично заметил замглавы МИД России.

Знаменитую оду Пушкина "Клеветникам России" спустя почти двести лет то и дело вспоминают политики и дипломаты

А между тем мягкая сила русской классики покоряет Запад - и вот уже президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Петербург цитирует знаменитую "Пушкинскую речь" Достоевского: "О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия..."

Громкое дело

Европейское агентство по делам беженцев в Брюсселе не в состоянии отчитаться за 7,7 миллиона евро. Найдены фиктивные счета на проведение многочисленных мероприятий. К такому выводу пришли аудиторы Европейской счетной палаты. "Никто не знает, какие на самом деле потрачены деньги. Только на служебные командировки выделено порядка 1,5 миллиона евро, однако оправдательных документов не обнаружено", - цитируют СМИ депутата Европарламента от Австрии Франца Обермайра.

По его словам, чиновники действовали на свой страх и риск. Например, они перечислили консалтинговой фирме 992 тысячи евро, но при этом отчетов о проделанной работе найдено не было. Кроме того, на "левых" заказах неплохо поживились адвокаты, пополнив свои счета на 100 тысяч евро. Специалисты счетной палаты недоумевают: еще в 2016 году в агентстве была обнаружена недостача в размере около четырех миллионов евро. Однако никто не забил тревогу, а Еврокомиссия продолжила финансировать проштрафившееся ведомство.

Подготовил Александр Саможнев.