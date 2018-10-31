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31.10.2018 15:58
Рубрика: В мире

В Пакистане начались протесты после оправдания христианки

Текст: Константин Волков
После того, как Верховный суд Пакистана признал ранее приговоренную к смерти христианку Асию Биби невиновной в богохульстве и отпустил на свободу, в стране начались акции протеста против вердикта суда. Об этом сообщает 31 октября портал Pakistan News.
Фото: AP Photo/K.M. Chaudary Фото: AP Photo/K.M. Chaudary
Фото: AP Photo/K.M. Chaudary

Десятки манифестантов собрались перед зданием суда, в то время как другие группы недовольных перекрыли 21 дорогу, в том числе федеральную трассу Исламабад-Равалпинди, что привело к масштабным пробкам (по последним данным, демонстрантов с трассы удалось прогнать). В Карачи активисты стали жечь автомобильные покрышки. Выступления начались и в Пешаваре. Перекрыта одна из железных дорог. Недовольные обещают, что не прекратят протесты, пока "Биби не будет повешена". Полиция призывает демонстрантов мирно разойтись.

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Протесты организованы исламскими радикалами, в частности - популярной в Пакистане ультрарелигиозной партией "Техрик-э-Лабайк Пакистан". Ее лидер Хадим Хусейн Ризви  уже заявил, что судьи заслуживают смерти за оправдательный приговор и призвали премьер-министра Пакистана Имрана Хана подать в отставку. Еще до объявления вердикта Верховного суда он обещал "парализовать страну за несколько часов", если Биби оправдают.

Хадим Резви и его партия, созданная в 2015 году, известна своими призывами наказывать за богохульство. Истоки лежат в воззрениях партии - ее члены следуют учению южноазиатской ветви суннитского ислама Барельви, в которой личности Пророка придается особое значение.

В 2015 году ее сторонники в течение нескольких недель блокировали Исламабад, требуя вынесения смертного приговора любому, оскорбившему ислам или Пророка. В настоящее время партия стремительно набирает силу, что показали последние парламентские выборы - на них "Техрик-э-Лабайк Пакистан" получила 2,23 миллиона голосов, хотя это было их первое участие в избирательной кампании. Население, особенно в сельских районах, уставшее от неспособности властей вывести страну из затяжного кризиса, охотно голосует за ультрарелигиозных деятелей.

В Пакистане переведены на усиленный режим службы полиция и внутренние войска.

Власти и светские партии тем временем заявляют, что решение Верховного суда не может быть пересмотрено.

Асия Биби (настоящее имя Асия Норин), 51, родилась и выросла в католической семье в небольшой деревне Иттан Вали недалеко от Лахора, провинция Панджаб. Христиане в Пакистане обычно занимаются низкооплачиваемым малоквалифицированным трудом, и Асия не стала исключением, она работала на ферме. Вышла замуж за работника кирпичной фабрики, у которого уже было трое детей, и родила ему еще двоих. Их семья были единственными христианами в Иттан Вали.

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В июне 2009 года во время сбора ягод фалсы, женщины-мусульманки, работавшие рядом, попросили ее принести воды из колодца. Она принесла, при этом попила и сама, использовав металлическую кружку, лежавшую рядом с колодцем. Это заметила ее соседка, с которой у семьи Биби были напряженные отношения из-за собственности, увидела это и заявила, что христианка не имеет права пить из посуды, которую используют мусульмане. А дальше началась перепалка, из которой потом выросло целое дело, прогремевшее на весь мир.

Как утверждали мусульманки, Биби в сваре сказала что-то нехорошее об исламе и Пророке. При это сама Асия обвинения отрицает. Тем не менее на Биби пожаловались местному мулле, сказав, что она оскорбила ислам и Пророка. Толпа пошла к ее дому, там Биби и ее родных начали избивать, пока не подоспела полиция. Было инициировано расследование и Биби арестовали. Обвинение было выдвинуто только через год после ее пребывания в тюрьме.

Что интересно, Биби стала первой женщиной в Пакистане, обвиненной в богохульстве.

В 2010 году суд города Шейкхупура, Пенджаб, приговорил Биби к смерти через повешение и штрафу, эквивалентному 1100 долларам. Во время вынесения приговора толпа выломала двери и ворвалась в зал суда. Сама подсудимая заявила (и продолжает заявлять), что всегда с уважением относилась к исламу и не думала кощунствовать.

Фото: AP Photo/ ATN1 DK via APTN
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Биби подала апелляцию в суд Лахора. В тюрьме Лахора Биби держали в отдельной камере, так как существовала вероятность, что другие арестованные убьют ее.

В 2014 году суд Лахора оставил в силе смертный приговор. Тогда Биби подала апелляцию в Верховный суд Пакистана, который 31 октября вынес вердикт о ее невиновности.

Дело вызвало большой резонанс в мире. О необходимости освобождения Биби неоднократно заявляли римские понтифики Бенедикт XVI и Франциск. В 2010 году тогдашний президент Франции Николя Саркози заявил, что готов предоставить Биби и ее семье политическое убежище, а мэр Парижа предложила им поселиться во французской столице. В 2014 году просьбу о помиловании Биби направил президенту Пакистана Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Теперь Биби опасается, что после освобождения ей и ее близким опасно будет оставаться в Пакистане.

В мире Ближний Восток Пакистан
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