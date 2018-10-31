В парижском аэропорту самолеты задели друг друга крыльями

В парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль самолеты двух авиакомпаний - Delta Air Lines и Air France - задели друг друга крыльями, передает ТАСС со ссылкой на издание Parisien.

По словам очевидцев, когда принадлежащий Air France лайнер Airbus A330-200 приостановился перед выездом на ВПП, второй самолет задел его крылом.

В итоге первое судно получило повреждения кормовой части, но пассажиры, к счастью, не пострадали. Их оставили на ночлег в гостинице и вылететь по плану к острову Сен-Мартен им удастся лишь на следующее утро.