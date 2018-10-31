Новости

Вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра 03:56
В посольстве Ватикана в Риме обнаружены фрагменты человеческих костей 03:55
Глава МИД Великобритании: Я не знал о планах убийства Хашкаджи 03:32
Видео: В США два человека погибли в результате крушения вертолета 02:43
МИД Дании отозвал диппредставителя в Иране для консультаций 02:31
Индия успешно испытала модернизированную баллистическую ракету Agni-I 02:14
Девушка сорвалась с перил третьего этажа торгового центра в Москве 02:10
В Москве сообщение об угрозе взрыва в банке оказалось ложным 01:45
Лидер Rammstein приехал в больницу за Лободой 01:41
Наводнение в Венеции повредило мозаику собора Святого Марка 01:05
Пушилин: Обсуждение выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР некорректно 00:50
Сенатор Грэм поддержал отмену права гражданства США по рождению 00:29
С торгового центра в Москве упали две девушки 00:16
Рейтинг Макрона во Франции упал на 10 процентов 00:01
Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей 30.10.2018
Саакашвили не будет просить помилования у нового президента 30.10.2018
В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна" 30.10.2018
Утверждены новые правила предоставления субсидий автопрому 30.10.2018
В Москве представили оперу о встрече Екатерины II и японского моряка 30.10.2018
Эксперты назвали страны-лидеры нелегальной торговли 30.10.2018
Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии 30.10.2018
В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 30.10.2018
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 30.10.2018
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 30.10.2018
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 30.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 03:55
Рубрика: В мире

В посольстве Ватикана в Риме обнаружены фрагменты человеческих костей

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во время ремонтных работ в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Италии обнаружены фрагменты человеческих костей. Это произошло во вторник вечером, сообщает служба печати Святого престола.

Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне сразу же направил сотрудников полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков. Специалисты установят возраст и пол умершего человека, а также дату смерти, сообщает РИА Новости.

Фото: AP Photo
Наводнение в Венеции повредило мозаику собора Святого Марка

По данным итальянских СМИ, у следователей есть предположение, кому принадлежат фрагменты костей. Это может быть одна из двух 15-летних девочек, пропавших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году.

Дочь хозяев одного из столичных баров Мирелла Грегори бесследно исчезла в мае 1983 года, когда ушла на встречу с неким знакомым. Дочь служащего префектуры папского дома, ватиканская подданная Эмануэла Орланди пропала без вести в июне того же года. Она сообщила, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики и больше ее никто не видел.

Некоторое время следователи связывали исчезновение двух юных римлянок, однако потом расследовали эти дела по отдельности. "Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс и стало одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. Существовала даже версия, что похищение Орланди связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.

В мире Европа Ватикан В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин