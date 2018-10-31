В посольстве Ватикана в Риме обнаружены фрагменты человеческих костей

Во время ремонтных работ в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Италии обнаружены фрагменты человеческих костей. Это произошло во вторник вечером, сообщает служба печати Святого престола.

Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне сразу же направил сотрудников полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков. Специалисты установят возраст и пол умершего человека, а также дату смерти, сообщает РИА Новости.

По данным итальянских СМИ, у следователей есть предположение, кому принадлежат фрагменты костей. Это может быть одна из двух 15-летних девочек, пропавших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году.

Дочь хозяев одного из столичных баров Мирелла Грегори бесследно исчезла в мае 1983 года, когда ушла на встречу с неким знакомым. Дочь служащего префектуры папского дома, ватиканская подданная Эмануэла Орланди пропала без вести в июне того же года. Она сообщила, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики и больше ее никто не видел.

Некоторое время следователи связывали исчезновение двух юных римлянок, однако потом расследовали эти дела по отдельности. "Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс и стало одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. Существовала даже версия, что похищение Орланди связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.