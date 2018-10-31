В РФ введут новую систему контроля качества медпомощи онкобольным

Со следующего года вводится новая система контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук.

В ближайшие два года запланировано серьезное увеличение финансирования оказания медпомощи онкобольным. В 2019 году из федерального бюджета должно быть дополнительно выделено 70 млрд рублей, в 2020 году - 120 млрд рублей, в 2021 году - 140 млрд рублей. При этом в ФФОМС обещают также усилить контроль качества медицинской помощи. Речь идет не только о доступности и своевременности диагностики и лечения, но и о применении оптимальных схем лечения.

"Это имеет огромное значение для пациентов, - отметила Светлана Кравчук, - В среднем стоимость госпитализации в стационаре составляет около 30 тыс. рублей. Для онкопациента средний тариф составит 76 тыс. рублей".

В ФФОМС считают, что увлечение финансирования позволит обеспечить химиотерапией 100 процентов нуждающихся онкопациентов, а врачам выбирать именно ту схему лечения и те препараты, которые необходимы конкретному пациенту.

В Фонде провели мониторинг оказания онкологической помощи в регионах и назвали основные проблемные зоны. Сейчас в регионах отмечается недостаток койко-мест в дневных стационарах для проведения химиотерапии. Но такие койки более эффективны по сравнению с обычным стационаром, поскольку могут использоваться в несколько смен, что позволяет увеличить количество больных, сократить очереди на получение химиотерапии. Второй негативный момент - больных зачастую лечат более дешевыми, но менее эффективными препаратами, не используют более дорогие инновационные лекарства. Третье нарушение - несоблюдение клинических рекомендаций, в разработке которых принимали участие наиболее авторитетные онкологи России (нарушение дозировок химиопрепаратов, нарушение цикла и этапов лечения и т.п.). Кроме того, далеко не всегда соблюдается порядок назначения профилактических мер, чтобы избежать осложнений после химиотерапии.

На основании этих основных "горячих" зон в Фонде разработали новую систему контроля качества онкологической помощи. Ее начали опробовали в девяти "пилотных" регионах с мая 2018 года, а с сентября новая система в тестовом режиме внедрена уже во всех регионах России, а со следующего года будет действовать в полном объеме.

Что конкретно изменится?

1. После установления диагноза пациента заносят в специальный реестр счета онкологического больного, и страховые медицинские организации имеют возможность отследить путь больного от момента, когда только возникло подозрение на онкозаболевание, до прохождения всех этапов диагностики и лечения.

2. Страховые компании должны отслеживать схему назначенной химиотерапии, интервалы ее проведения, адекватность назначаемых препаратов, сроки этапов лечения. Такая система помогает предупредить назначение неэффективных препаратов, а также проверить то, насколько назначенная схема лечения отвечает соответствующим клиническим рекомендациям.

3. Контроль счетов онкобольных проходит ежемесячно - не позднее 30-40 дней с начала лечения. Отвечают за это страховые представители третьего уровня (это специалисты-эксперты, имеющие соответствующую подготовку, образование и опыт).

4. Специалист-эксперт оценивает качество оказанной помощи и сроки по каждому из этапов лечения.

Напомним, что Минздрав уже с этого года ужесточил сроки по оказанию помощи онкопациентам: специализированная помощь должна начаться уже в течение двух недель с момента выявления заболевания, и не позже.

5. Если у эксперта возникают сомнения в том, что помощь была оказана в полном объеме и качественно, он должен передать данный случай на экспертизу, запросив у медицинской организации всю первичную документацию по пациенту. То есть пациент получает возможность независимой оценки получаемой помощи сразу после начала лечения, в результате снижается риск усугубления состояния больного по вине медорганизации.

6. На каждого пациента страховщики формируют индивидуальный лицевой счет, где фиксируются все медицинские мероприятия во всех медицинских организациях. Это позволит отслеживать своевременность маршрутизации пациента для более эффективного лечения.