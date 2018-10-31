В Великобритании сожгут 11-метровое чучело экс-министра Джонсона

Чучело экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона сожгут в городе Эденбридж.

Инициатором проведения акции выступила организация Edenbridge Bonfire Society, которая подшучивает над скандально известными людьми вот уже 20 лет. В этом году решили посмеяться над Джонсоном, который "постоянно совершает неуместные поступки".

Как сообщает ТАСС, было изготовлено чучело политика высотой 11 метров. В одной руке бывший глава МИД держит торт с символикой Европейского союза. В другой у него - окрашенный под флаг Великобритании кусок этого торта, который он намеревается съесть.