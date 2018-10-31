Владимир Путин ожидает увеличение поставок вина из Молдавии в Россию

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с молдавским коллегой Игорем Додоном. Российский лидер назвал республику одним из приоритетных партнеров на пространстве СНГ и отметил улучшение торговых связей. В частности, все активнее возвращается на наш рынок молдавское вино.

- Мы придаем серьезное значение развитию российско-молдавских отношений, - заверил президент РФ. По его словам, в последние годы ситуация в сфере торговли меняется: в том числе это происходит благодаря личным усилиям Додона. Президент РФ также отметил, что открываются все большие возможности для поставок винодельческой, плодоовощной продукции, сельхозсырья на российский рынок.

- В прошлом году увеличение импорта из Молдовы в Россию превысило 40%, и эта тенденция продолжается, в этом году за первое полугодие плюс еще 14%, - сообщил он.

Особенно активно Молдавия везет в Россию яблоки, виноград. Увеличить поставки поможет и стремление республики взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом, в котором Молдавия получила статус наблюдателя.

В частности, экспорт молдавского вина в РФ продолжит расти, ожидает Владимир Путин. Пока его доля в общем объеме поставок из республики небольшая, но все впереди. "Если в прошлом году 14 млн литров было поставлено, то в первом полугодии этого года - 8,5 млн", - назвал положительную динамику президент. По его мнению, "по результатам года будет зафиксирован значительный рост поставок". "Будем и дальше работать", - заверил российский лидер.

"Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить", - заявил в свою очередь Додон. По его словам, у Москвы и Кишинева "минимум по шести направлениям неплохо складывается партнерство в последнее время". Он напомнил также, что в России находятся более 500 тысяч граждан Молдавии, ежегодно они перечисляют домой более 1 миллиарда заработанных в РФ долларов. Кстати, ранее Додон и Путин договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших норму закона о порядке въезда в РФ.

Додон подтвердил, что позиция руководства Молдавии и большинства граждан республики - это стремление к углублению партнерства с РФ. "Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию, мы будем отстаивать позицию, и я уверен, что все у нас получится", - сказал он.

Молдавский лидер также назвал Россию "стратегическим партнером в решении приднестровской проблематики". Додон подчеркнул, что "российские миротворцы являются гарантом мира", заверив, что "так думает подавляющая часть граждан". Он также отметил, что за последние полтора года четыре раза встречался с лидерами Приднестровья. "Эти контакты продолжаются, до конца года мы еще раз встретимся", - сообщил Додон.

Президент Молдавии, кроме того, особо отметил общность интересов, истории, а также духовных ценностей двух стран. Развивая эту тему, он напомнил, что молдавская церковь - это часть Русской православной церкви.

Додон рассказал, что ранее в тот же день встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Разговор шел как раз о духовных ценностях, добавил молдавский лидер.

Подробнее об общении с патриархом Игорь Додон рассказал в соцсетях. Согласно его сообщению, он обсудил с патриархом вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Молдавии, а также сроки визита патриарха Кирилла в республику. Кроме того, по словам Додона, глава РПЦ вручил ему церковный орден преподобного Сергия Радонежского второй степени "за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы".

Перед встречей с Путиным молдавский лидер рассказал журналистам, что по результатам переговоров ждет решений в области торговли - в части либерализации поставок некоторых категорий товаров. Кроме того, в закрытой части встречи он собирался поговорить об амнистии для тех мигрантов, которым закрыт въезд вследствие выдворения за пределы РФ в административном порядке.

Додону в ходе визита также предстоит встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в неформальной части ожидается общение со студентами МГУ им. М.В. Ломоносова.