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31.10.2018 16:01
Рубрика: Власть

Владимир Путин встретится с немецкими бизнесменами

Текст: Кира Латухина

Завтра, 1 ноября, президент России Владимир Путин побеседует с активом Восточного комитета германской экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Завражин Константин/РГ
Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку

На встречу приглашены представители крупнейших немецких предприятий.

На повестке - вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития торгово-экономических отношений, реализацией масштабных совместных проектов, в том числе в энергетике и промышленной кооперации, цифровой экономике и сельском хозяйстве.

Владимир Путин проводил такую встречу год назад, в октябре 2017 года.

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