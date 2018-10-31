Владимир Путин встретится с немецкими бизнесменами

Завтра, 1 ноября, президент России Владимир Путин побеседует с активом Восточного комитета германской экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встречу приглашены представители крупнейших немецких предприятий.
На повестке - вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития торгово-экономических отношений, реализацией масштабных совместных проектов, в том числе в энергетике и промышленной кооперации, цифровой экономике и сельском хозяйстве.
Владимир Путин проводил такую встречу год назад, в октябре 2017 года.