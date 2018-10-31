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Рубрика: В мире

Власти Индонезии заявили об обнаружении фюзеляжа разбившегося Boeing

Спасатели обнаружили место нахождения фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов Индонезии. Это удалось сделать в ходе продолжающихся поисково-спасательных работ в Яванском море.

"Мы уверены, что нашли часть фюзеляжа JT610", - заявил в среду глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету The Mercury. В ближайшее время к предполагаемому местонахождению обломков будут направлены специалисты.

Фото: Photo by Handout / various sources / AFP
Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения

Напомним, ранее были обнаружены другие фрагменты самолета и останки пассажиров, однако найти фюзеляж и бортовые регистраторы пока не удавалось. Тогда поисковые команды расширили район поисков.

Лайнер Boeing 737 Max, принадлежащий компании Lion Air, выполнял в понедельник рейс из Джакарты в город Панкал-Пинанг. На его борту находился 181 человек. Практически сразу после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Лайнер поднялся до 1524 метров, а затем упал в море. В результате крушения никто не выжил.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Авиакатастрофы РГ-Фото
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