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Рубрика: Власть

Правила разделения

Верховный суд объяснил, кто решает судьбу заграничного имущества при разводе
Текст: Наталья Козлова
Недавно прошло любопытное и не совсем обычное заседание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Оно было посвящено спору разводящихся супругов о разделе их иностранного недвижимого и движимого имущества.
Собственность за границей сейчас есть не только у олигархов. Фото: Depositphotos.com Собственность за границей сейчас есть не только у олигархов. Фото: Depositphotos.com
Собственность за границей сейчас есть не только у олигархов. Фото: Depositphotos.com

Не правы будут те, кто посчитает, что подобные споры - прерогатива исключительно очень богатых граждан с виллами в Ницце и в прочих замечательных местах. Статистика же говорит следующее. Квартиры в курортных городках Болгарии, Турции, Черногории есть и у многих россиян, не относящихся к классу олигархов. Плюс к квартирам машина или лодка, зарегистрированные рядом с заграничным жильем, давно не редкость. Так что разъяснения Верховного суда РФ могут быть полезны не только очень состоятельным гражданам.

Фото: depositphotos.com
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В нашем случае истица подала заявление в районный суд с просьбой разделить совместно нажитое с мужем имущество. А имущество у супругов было как на территории России, так и в других странах. Но ничего разделить у истицы не получилось. Российский районный суд решил, что все, что касается недвижимости на территории других государств, истице надо делить в судах тех государств, где совместное добро находится. Так спор закончился не начавшись - иск даме суд вернул. Областной суд с этим решением согласился.

Недовольная гражданка дошла до Верховного суда РФ. Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам ВС посчитала возражения истицы заслуживающими внимания.

"При решении вопроса о принятии к производству суда искового заявления в части раздела имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, существенные нарушения норм права допущены судами первой и апелляционной инстанций", - написал Верховный суд.

Ошибки коллег, по мнению высокого суда, выразились в следующем.

Начал Верховный суд с 47-й статьи Конституции, в которой сказано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Семейный кодекс России расписывает семейные права, их защиту, условия и порядок вступления в брак и прекращение брака. Объясняет, когда брак признается недействительным, регулирует имущественные и неимущественные отношения между членами семьи.

По 34-й статье Семейного кодекса все нажитое в браке является совместной собственностью. Закон подробно расписывает, что относится к совместно нажитому добру. Это доходы каждого от трудовой деятельности и интеллектуального труда, пенсии и пособия. Общее имущество - движимые и недвижимые вещи, паи, ценные бумаги, вклады, доли в капитале, внесенные в банки или другие коммерческие организации. Общим будет любое имущество, купленное в браке, независимо от того, на чье имя это имущество куплено и кто платил за него деньги.

Фото: depositphotos.com
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А вот важная статья Семейного кодекса - 161-я. В ней сказано, что личные имущественные и неимущественные права и обязанности супругов определяются государством, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии такого совместного места жительства - законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. А личные имущественные и неимущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации.

Из материалов нашего судебного спора видно, что супруги состояли в браке больше тридцати лет. В прошлом году брак распался. Делить стали несколько квартир, машино-место, участок земли и дом на нем, еще одну квартиру в другой стране, маломерное судно с красивым названием, зарегистрированное в Сингапуре, и престижный автомобиль, также зарегистрированный в Сингапуре.

А еще из материалов дела видно, что супруги - граждане России и живут у нас в стране.

Возвращая истице исковое заявление, заявил Верховный суд, в районном суде не приняли во внимание то обстоятельство, что требования бывшей жены - это не иск о правах на недвижимость. Требования истицы "направлены на изменение режима совместной собственности". И вывод о том, что истец вправе делить спорное имущество исключительно в суде иностранного государства, там, где имущество находится, ошибочен.

Разделение имущества - традиционно один из самых болезненных споров. Фото: Depositphotos.com

Гражданский процессуальный закон не относит требование о разделе совместно нажитого имущества супругов (граждан России), которое находится на территории иностранных государств, исключительно к компетенции иностранной Фемиды. Верховный суд подчеркнул: такого рода иски подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором.

Отказы местных судов делить иностранное имущество супругов Верховный суд РФ отменил и велел дело рассмотреть.

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