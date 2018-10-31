Все еще сидите в Telegram? Готовьтесь к неприятностям

Заблокированный в России по решению суда мессенджер Telegram, точнее, его версия для десктопов, не шифрует переписку своих пользователей. Информацию об этом распространил ресурс Bleeping Computer.

В разговоре с изданием эксперт по безопасности Натаниэль Сачи рассказал, что "Telegram использует трудночитаемые, но не зашифрованные базы данных SQLite для хранения сообщений".

Чтобы доказать свое утверждение, Сачи смог получить доступ к базе данных и извлечь оттуда собственные сообщения. Эксперт также утверждает, что содержимое так называемых секретных чатов Telegram попадает в ту же самую незашифрованную базу данных (десктопная версия мессенджера не поддерживает режим секретных чатов).

Сачи также отметил, что версию программы для компьютеров можно защитить паролем, однако эта опция не предполагает шифрования. Незашифрованными в базу данных попадают не только сообщения, но и медиафайлы.