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31.10.2018 19:25
Рубрика: Экономика

Пошлину за дорогие покупки в интернете примут онлайн

Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Федеральная таможенная служба (ФТС) и "Почта России" в ноябре запустят пилотный проект, который даст возможность покупателю заплатить пошлину за ввоз дорогого товара уже при оформлении заказа на сайте. Уполномоченный экономический оператор в этом случае сам перечислит деньги за посылку в бюджет.

По статистике ФТС, поток посылок из-за рубежа растет. В первом полугодии 2018 года ведомство и почтовики обработали 191 миллион международных отправлений. Это на треть больше, чем было в 2017 году. 90 процентов покупок россияне совершают в интернет-магазинах Китая.

Пилотный проект подготавливает потребителей к тому, что порог беспошлинного ввоза купленных за границей товаров с 1 января 2019 года снизится вдвое, с 1000 до 500 евро. В рублях по нынешнему курсу это примерно 37 тысяч.

"На уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было принято решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза. Оно предполагает два этапа: снижение до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020года", - сообщили "Российской газете" в министерстве финансов.

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За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от стоимости до 2020 года и 15 процентов - после. Эта норма распространяется на все страны, входящие в ЕАЭС: Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.

Норма уравнит в правах иностранные и отечественные торговые площадки, поскольку сегодня первые не платят НДС. Следовательно, их товары дешевле купленных в России.

"Нововведение в первую очередь затронет неорганизованную торговлю: граждан, которые под видом товаров для личного пользования заказывают мелкие оптовые партии недорогого товара. Это лишь одна из мер по защите локального рынка, вопрос регулирования интернет-торговли сегодня занимает гораздо более широкую плоскость", - заявил "РГ" Олег Маршанкин, консультант отдела пресс-службы Евразийской экономической комиссии.

9146 рублей составляет сегодня средняя сумма заказа россиян в интернет-магазинах

Как пояснил Маршанкин, с нового года платить пошлину придется, если сумма покупок в месяц превысит 500 евро, независимо от того, куплен был один дорогой товар или несколько дешевых, в одной посылке все пришло покупателю, или в нескольких. А вот с 2020 года правила несколько изменятся: пошлина будет начисляться только если стоимость одной посылки превысит 200 евро, а ограничения по сумме покупок в месяц будут сняты. То есть тогда можно будет хоть каждый день покупать вещи дешевле порогового значения и ничего дополнительно не платить. Правда, одно условие все же сохранится: вес не облагаемых пошлиной товаров не должен будет превышать 31 килограмм в месяц. По словам Маршанкина, не имеет значения, отправлена посылка физическим или юридическим лицом. Системе отслеживания почтовых отправлений все равно, купили вы последнюю модель смафона в интернет-магазине или вам ее отправила американская бабушка. Пошлину все равно придется заплатить.

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Сейчас мало кто из простых покупателей заказывает за рубежом по-настоящему дорогие товары. По данным исследовательского центра Ромир, средняя сумма заказа россиян в интернет-магазинах сегодня равна 9146 рублей, или 122 евро. А чаще всего россияне заказывают доступные по цене вещи стоимостью от 10 до 50 евро (750-3750 рублей). Об этом заявили 39 процентов опрошенных. Заказы на сумму от 50 до 100 евро сделали 16 процентов, от 100 до 200 евро - девять. "Дотянули" до верхней границы беспошлинного ввоза товаров лишь пять процентов.

Именно им и придется с будущего года платить пошлину. "Большинство граждан, совершающих интернет-покупки, пока ничего не заметят", - считает президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

ЕЭК позволяет странам - участницам союза устанавливать и более низкие пороги беспошлинного ввоза товаров. К примеру, в Армении он равен 350 евро, а в Беларуси - всего 22 евро. В России дискуссия о том, что необходимо снизить эту планку вплоть до нуля, длится с конца прошлого года. За внедрение нулевого порога беспошлинной торговли и снижение размера пошлины до 20 процентов выступает ФТС, примерно той же позиции придерживается и минфин. Однако пока конкретных законопроектов по этому поводу нет.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Финансы Налоги Правительство ФТС Вступают в силу в ноябре 2018 года
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