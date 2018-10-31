За подделку продуктов штраф составит до трех миллионов рублей

До конца года законопроект об этом будет внесен в Госдуму, сейчас он обсуждается с бизнесом, сообщили в Роспотребнадзоре. Он предполагает, что за нарушения при организации питания в дошкольных и других образовательных, а также в медицинских, социальных и оздоровительных учреждениях штрафы составят от одного до трех миллионов рублей.
По данным Роспотребнадзора, на российском рынке фальсифицировано около 4 процентов исследованной пищевой продукции. По некоторым товарам нарушений больше. Например, более 20 процентов проверенной импортной рыбы содержат избыточное количество ледяной глазури, сообщили в ведомстве.
Что такое фальсификат? Это когда, например, часть говядины в колбасе "Докторская" сплошь и рядом заменяется курицей, чтобы удешевить себестоимость товара, объяснил "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. При этом потребитель вряд ли сможет отличить говядину от курятины в колбасе по вкусовым характеристикам. Подделать можно почти все, кроме сырья - кусок свинины не выдашь за говядину, ну и овощей - там не фальсификат, а пересортица, добавил Леонид Холод.
Даже хлеб фальсифицируют, добавляя в тесто более дешевые жиры и муку более низкого сорта. А уж молочные продукты подделать вообще несложно, независимо от глубины переработки, начиная с обычного жидкого молока. "Доля фальсификата на молочном рынке - около 10 процентов", - отмечает глава Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.
Технологии обработки растительных жиров позволяют добавлять различные масла, в частности пальмовое, в любую продукцию - молочные и кондитерские изделия. Свойства пальмового масла при должной обработке таковы, что оно может принимать на себя различные вкусовые оттенки. И практически невозможно отличить сливочное масло, на 100 процентов содержащее натуральный молочный жир, от масла с добавлением "пальмы". Это можно сделать только в специальной лаборатории. Кроме того, использование различных заменителей вроде того же пальмового масла выгодно торговым сетям - продукция дольше хранится. Цена далеко не всегда показатель 100-процентного качества продукта. Например, подделка дорогого масла может принести больший доход, чем в случае с дешевым. То же и с другими продуктами. Игра должна стоить свеч.
"Непонятно одно: почему, если сливочное масло с добавлением растительного жира продают под видом и по цене натурального, это нельзя квалифицировать как мошенничество - ведь это тоже уголовная статья, уже действующая, - отмечает Леонид Холод - Эта инициативу будет тяжело реализовать без качественной подзаконной базы".
Не дым отечества
Объем нелегальной "табачки" в России стремительно растет. В прошлом году такая продукция занимала 4,6 процента рынка, а в этом - уже почти 8, следует из исследования компании TNS. Ее сотрудники собирали и анализировали выброшенные пачки от сигарет. В итоге получилось, что в России только в этом году было продано около 20 миллиардов нелегальных сигарет.
Треть из них производятся в самой России, в два раза больше ввозится из других стран. "В России выпускается такая продукция без акцизных марок, с поддельными марками либо с настоящими марками, но без уплаты акциза", - рассказывает вице-президент Japan Tobacсo International Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.
В нелегальном импорте лидируют поставки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в первую очередь Беларуси и Казахстана, где акцизы на сигареты в 2-3 раза ниже, чем в России. Помимо ЕАЭС быстрее всего растут объемы контрабанды из ОАЭ. В этой ближневосточной стране табачную продукцию на вполне законных основаниях выпускают фабрики в свободной экономической зоне Джебель Али. Но предприятия работают в свободной от регулирования зоне, поэтому неизвестно, из чего и по каким стандартам выпускается их продукция. При этом налогов они не платят, поэтому сигареты стоят дешево. Трейдеры легально отправляют товар из особых экономических зон ОАЭ, но в Россию и государства ЕАЭС сигареты ввозятся под видом сухих строительных смесей, стирального порошка или других товаров и продаются без уплаты акцизов на рынках и в небольших магазинах по цене чуть выше 50 рублей за пачку, то есть в два раза дешевле легальных сигарет.
Проблему нужно решать на международном уровне, считают эксперты. Один из способов - выровнять ставки акцизов в странах ЕАЭС. При этом государства должны выработать единую политику. "Если есть цель снизить потребление табачной продукции, то нужно снижать доступность табака и повышать акцизы", - сказал замдиректора департамента финансовых дел Международного валютного фонда Абдельхак Сенхаджи. При этом, предупредил он, простое резкое повышение акцизов приведет к еще большему росту нелегального сектора.
Параллельно нужны административные меры. С 1 марта следующего года в России должна заработать электронная маркировка, которая позволит отслеживать оборот табачной продукции. По мнению участников Всемирного саммита по нелегальной торговле, эту систему важно распространить и на другие страны ЕАЭС. Также потребуется усилить контроль за продажей акцизных марок, которые сегодня может свободно купить практически любая компания. Фирмы-однодневки наклеивают легальные марки на сомнительный продукт и продают его без уплаты акциза, отметил Головко.