За подделку продуктов штраф составит до трех миллионов рублей

Роспотребнадзор хочет добиться ужесточения наказания за производство, ввоз или продажу фальсифицированных продуктов питания - ввести уголовную ответственность, штрафы до трех миллионов рублей, а в отдельных случаях - и применять конфискацию оборудования.

До конца года законопроект об этом будет внесен в Госдуму, сейчас он обсуждается с бизнесом, сообщили в Роспотребнадзоре. Он предполагает, что за нарушения при организации питания в дошкольных и других образовательных, а также в медицинских, социальных и оздоровительных учреждениях штрафы составят от одного до трех миллионов рублей.

По данным Роспотребнадзора, на российском рынке фальсифицировано около 4 процентов исследованной пищевой продукции. По некоторым товарам нарушений больше. Например, более 20 процентов проверенной импортной рыбы содержат избыточное количество ледяной глазури, сообщили в ведомстве.

Что такое фальсификат? Это когда, например, часть говядины в колбасе "Докторская" сплошь и рядом заменяется курицей, чтобы удешевить себестоимость товара, объяснил "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. При этом потребитель вряд ли сможет отличить говядину от курятины в колбасе по вкусовым характеристикам. Подделать можно почти все, кроме сырья - кусок свинины не выдашь за говядину, ну и овощей - там не фальсификат, а пересортица, добавил Леонид Холод.

На вкус практически невозможно отличить сливочное масло с пальмовым маслом от продукта, на 100 процентов состоящего из натуральных сливок

Даже хлеб фальсифицируют, добавляя в тесто более дешевые жиры и муку более низкого сорта. А уж молочные продукты подделать вообще несложно, независимо от глубины переработки, начиная с обычного жидкого молока. "Доля фальсификата на молочном рынке - около 10 процентов", - отмечает глава Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.

Технологии обработки растительных жиров позволяют добавлять различные масла, в частности пальмовое, в любую продукцию - молочные и кондитерские изделия. Свойства пальмового масла при должной обработке таковы, что оно может принимать на себя различные вкусовые оттенки. И практически невозможно отличить сливочное масло, на 100 процентов содержащее натуральный молочный жир, от масла с добавлением "пальмы". Это можно сделать только в специальной лаборатории. Кроме того, использование различных заменителей вроде того же пальмового масла выгодно торговым сетям - продукция дольше хранится. Цена далеко не всегда показатель 100-процентного качества продукта. Например, подделка дорогого масла может принести больший доход, чем в случае с дешевым. То же и с другими продуктами. Игра должна стоить свеч.

"Непонятно одно: почему, если сливочное масло с добавлением растительного жира продают под видом и по цене натурального, это нельзя квалифицировать как мошенничество - ведь это тоже уголовная статья, уже действующая, - отмечает Леонид Холод - Эта инициативу будет тяжело реализовать без качественной подзаконной базы".