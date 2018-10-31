Женская сборная России по спортивной гимнастике вслед за нашим мужским коллективом выиграла "серебро" в командном турнире на чемпионате мира, который проходит в Дохе. Хотя важны были не только медали, но и путевки на Олимпиаду 2020 года. Чемпионы и призеры получили командные лицензии на четырех человек для участия в Олимпиаде в Токио.

У женщин на пьедестал поднялись США (171,629 балла), Россия (162,863) и Китай (162,396). Как и в квалификации, в финале Алия Мустафина, Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Лилия Ахаимова и Ангелина Симакова уступили американкам во главе c Симоной Байлз. Четырехкратную олимпийскую чемпионку с намеченного пути не сбило даже то, что перед стартом ЧМ она угодила в больницу с диагнозом "камни в почках". Еще бы - ведь по итогам этого турнира 21-летняя спортсменка может стать рекордсменкой. Сейчас на ее счету 11 титулов. А заветная цель - 13 побед.

Помимо Байлз все камеры были направлены на нашу Алию Мустафину. Для двукратной олимпийской чемпионки соревнования в Катаре - первый официальный старт после Олимпиады-2016 и рождения дочери Алисы в 2017 году.

- Я очень скучала по соревновательной атмосфере, по команде, по эмоциям и адреналину, которые испытываешь, выходя на помост, - призналась Мустафина. - Если ты родила ребенка, это не означает, что на своей жизни или спортивной карьере можно ставить крест. Если у тебя есть любимое занятие, не нужно его бросать. Наверное, сейчас я получаю от выступлений даже больше удовольствия, чем раньше, потому что гимнастика - это моя страсть.

4 гимнаста из сборных, завоевавших медали на ЧМ в Дохе, получили неименные командные лицензии на Олимпиаду в Токио. Отбор на Игры-2020 продолжится на ЧМ-2019 в Штутгарте, а также на этапах Кубка мира

По ходу финала лидеры из тройки сильнейших команд не смогли избежать ошибок. Симона Байлз чуть не упала с бревна. У Лилии Ахаимовой не получилось приземление на опорном прыжке. Ангелина Мельникова заступила на вольных упражнениях. Но, как сказала Мустафина, главная задача на турнир выполнена.

- Ошибки были - и в квалификации, и в финале, но нас, к примеру, учили делать акцент не на ошибках, а на том, что мы сделали хорошо, - отметила Мустафина. - Мы стремились отобраться здесь на Олимпийские игры в Токио. Это было для нас основной целью, и мы ее добились.

Напомним, что медали в Дохе также разыграют в индивидуальном многоборье. В финал прошли Ангелина Мельникова, показавшая в квалификации пятое место с результатом 55,465 балла, и Ирина Алексеева (53,532, 12-е место). Кроме того, Мельникова и Ахаимова отобрались в финал в вольных упражнениях с третьим (14,033 балла) и восьмым (13,600) результатом соответственно. Мустафина в квалификации в упражнениях на разновысоких брусьях набрала 14,433 балла и вышла в финал с шестым результатом.