1 ноября Apple "похоронила" популярную модель iPhone

Компания Apple официально внесла в список "винтажных и устаревших продуктов" смартфон iPhone 5. Теперь его владельцы не могут рассчитывать на ремонт в официальных сервисных центрах, пишет 9to5Mac.

Apple обеспечивает ремонт и поддержку множества своих продуктов на протяжении пяти лет после окончания производства, отмечает издание. По истечении этого срока гаджеты включаются в список "винтажных" или "устаревших".

Разница между "винтажным" и "устаревшим" существует только в США и Турции, где ограниченная поддержка устройств будет осуществляться еще в течение двух лет после того, как они попадают в список "устаревших". Однако в Турции данные требования не касаются iPhone, поэтому "устаревшим" iPhone 5 считается во всех странах, кроме США.

iPhone 5 был выпущен в сентябре 2012 года, его продажи составили более 70 миллионов экземпляров. Он стал первым смартфоном Apple с 4-дюймовым экраном. Стоит отметить, что следующая модель, iPhone 5s, поддерживается до сих пор и даже работает с новейшей версией операционной системы iOS 12.