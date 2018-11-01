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01.11.2018 13:35
Рубрика: Экономика

Аксаков: У российских банков большой запас прочности

Текст: Елена Березина
Фото: Александр Корольков

Отечественный финансовый сектор готов к возможному введению новых санкций. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на конференции в "Российской газете". "Очень большой запас прочности у наших кредитных организаций", - сказал он.
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По словам депутата, банковская система России уже адаптировалась ко всем санкциям, которые уже введены в отношении нашей страны. "Она вполне устойчивая, данные говорят о прочности системы. Нормативное значение достаточности собственных средств кредитных организаций по требованию ЦБ составляет 8 процентов, по факту на 1 сентября 2018 года - 12,2 процента, то есть почти на 4 процента буфер, который есть у кредитных организаций для выполнения норматива. Норматив показателя достаточности базового капитала - 4,5 процента, по факту 8,9 процента".

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