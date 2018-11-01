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1 ноября 2018 г.

Постановление правительства Алтайского края от 31 октября 2018 года № 401 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 2 квартал 2018 года"

Дата подписания 31 октября 2018 г.
Опубликован 1 ноября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 23.04.2013 № 23-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае" и от 09.11.2004 № 36-ЗС "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за 2 квартал 2018 года в расчете на душу населения - 9490 рублей, для трудоспособного населения - 9906 рублей, для пенсионеров - 8152 рубля, для детей - 9811 рублей.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Алтайского края:

от 08.09.2017 № 335 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 2 квартал 2017 года";

от 16.10.2018 № 390 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 1 квартал 2018 года".

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко

 

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