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01.11.2018 16:54
Рубрика: Экономика

Антипиратский меморандум будет действовать до сентября 2019 года

Текст: Татьяна Шадрина
К концу ноября в России заработает реестр пиратских страниц, который будет формироваться самими правообладателями. В реестр включат указатели страниц сайтов, на которых без разрешения правообладателя размещаются аудиовизуальные произведения. Интернет-сервисы и поисковики станут каждые пять минут обращаться к реестру и в течение шести часов исключать из поисковой выдачи в Рунете попавшие в этот реестр ссылки.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Такой механизм прописан в "Меморандуме о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития технологий". Его подписали сегодня, 1 ноября 2018 года, Роскомнадзор и крупнейшие в России создатели контента (Ассоциация "Интернет-видео", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и "Национальная медиа группа", СТС Медиа) и интернет-компании (Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск). Держателем Меморандума стал Роскомнадзор, который был посредником в переговорах между правообладателями и интернет-ресурсами.

Фото: РИА Новости
Роскомнадзор за три года заблокировал 17 тысяч пиратских сайтов‍

По словам его главы Александра Жарова, в результате длительной работы представители медиаотрасли и интернет-сервисов подошли к историческому моменту и объединили свои усилия в борьбе с интернет-пиратством.

С 2015 года у нас работает закон, на основании которого в результате судебного решения Мосгорсуда пиратская информация в интернете блокируется. Теперь будет в первую очередь действовать механизм саморегулирования в рамках меморандума, отметил Жаров. В рамках этого механизма, на основании договоренностей, которые зафиксированы в меморандуме, пиратский контент будет удаляться, и Рунет станет самым чистым от пиратства пространством интернета в мире, отметил Жаров.

Пока меморандум действует до 1 сентября 2019 года. Но срок действия этого документа может быть продлен. К этому времени, ожидают стороны, подписавшие меморандум, будет принят закон, в котором пропишут действие антипиратского реестра.

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