Ассоциация IPChain примет участие в "Патентной школе Сколково"

Россия. Москва, 01 ноября 2018. Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) примет участие в "Патентной школе Сколково" - крупнейшей в России и СНГ конференции, посвященной актуальным вопросам защиты объектов интеллектуальной собственности. Серия лекций, семинаров и круглых столов будет проходить с 1 по 2 ноября в технопарке "Сколково".

В Патентной школе примут участие представители инновационных компаний и стартапов, сотрудники научно-технических центров, руководители и представители профильных ведомств: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийской патентной организации (ЕАПО), патентных ведомств Китая, Японии, Кореи, а также юристы и эксперты в сфере интеллектуальной собственности.

Ассоциацию IPChain на конференции представит координатор проекта Владислава Корнева. Она выступит модератором сессии "IP in IT" и расскажет об архитектуре рынка интеллектуальной собственности в цифровой среде. В сессии также будут участвовать старший консультант LexisNexis Julian Krall, представитель Управления по патентному законодательству Европейской патентной организации Doris Thums, управляющий партнёр "Баширов и партнеры" Михаил Баширов и руководитель патентного отдела Яндекс Андрей Иншаков.

Участие в программе Патентной школы также подтвердили начальник Центра мониторинга качества Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Ольга Алексеева, заведующий отделением "Палата по патентным спорам" Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Галина Разумова, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам Владимир Корнеев, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Иван Близнец, директор направления интеллектуальной собственности Bayer Joerg Thomaier, координатор программ отдела Международного сотрудничества PCT, ВОИС (Женева, Швейцария) Ольга Крысанова, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Японского патентного ведомства (JPO) Kenta Kitamoto, коммерческий директор цифрового сервиса n’RIS Григорий Туринцев, Алексей Савельев, директор по оценке ABN Group Алексей Савельев и другие.

Патентная школа откроется с пленарного заседания, на котором выступят руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, а также Владимир Корнеев и Joerg Thomaier. Также в программе Патентной школы запланированы круглые столы по темам патентования в области фармы и IT, оценки интеллектуальной собственности и патентной аналитике, выступления приглашенных иностранных спикеров и мастер-классы от патентных поверенных Европы.

Конференция проходит пятый год подряд. В прошлом году в Патентной школе приняли участие более 400 участников со всей России и выступили несколько десятков российских и иностранных спикеров.