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01.11.2018 10:36
Рубрика: В мире

Авиакомпании Японии отчитаются о борьбе с пьянством пилотов

Текст: Александр Ленин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии обязало национальные авиакомпании отчитаться о мерах по борьбе с пьянством пилотов.

На такой шаг ведомство пошло в связи с повторяющимися случаями употребления летчиками гражданской авиации перед полетами спиртных напитков, передает агентство Киодо. Инциденты приводили к задержкам рейсов и опозданию пассажиров. В изданном минтрансом документе сказано, что национальные авиаперевозчики должны отчитаться перед ведомством до 30 ноября.

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Один из пилотов японской компании JAL из-за алкогольного опьянения был снят с рейса, который следовал из Лондона в токийский аэропорт Ханэда. В результате случившегося самолет вынужден был отправиться только с двумя из трех пилотов на борту. В настоящее время авиаперевозчик проводит разбирательство произошедшего.

В мире Восточная Азия Япония
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