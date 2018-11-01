Авиакомпании Японии отчитаются о борьбе с пьянством пилотов

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии обязало национальные авиакомпании отчитаться о мерах по борьбе с пьянством пилотов.

На такой шаг ведомство пошло в связи с повторяющимися случаями употребления летчиками гражданской авиации перед полетами спиртных напитков, передает агентство Киодо. Инциденты приводили к задержкам рейсов и опозданию пассажиров. В изданном минтрансом документе сказано, что национальные авиаперевозчики должны отчитаться перед ведомством до 30 ноября.

Один из пилотов японской компании JAL из-за алкогольного опьянения был снят с рейса, который следовал из Лондона в токийский аэропорт Ханэда. В результате случившегося самолет вынужден был отправиться только с двумя из трех пилотов на борту. В настоящее время авиаперевозчик проводит разбирательство произошедшего.