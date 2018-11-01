Новости

Трамп предложил Хизер Науэрт стать новым постпредом США при ООН 00:27
МИД РФ спрогнозировал новые вбросы о запрещенных химикатах 00:03
Банк России побил рекорд по закупкам золота 01.11.2018
Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе 01.11.2018
Нефтяники 1 ноября выполнили соглашение о снижении цен на топливо 01.11.2018
Определились все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу 01.11.2018
Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 01.11.2018
В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу 01.11.2018
УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году 01.11.2018
В Армении распустили парламент 01.11.2018
Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц 01.11.2018
Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины 01.11.2018
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России 01.11.2018
План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году 01.11.2018
В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка 01.11.2018
Мурманск впервые возглавила женщина 01.11.2018
Древний челн спустя 500 лет обнаружили в русле Немана 01.11.2018
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 01.11.2018
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 01.11.2018
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 01.11.2018
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 01.11.2018
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 01.11.2018
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 01.11.2018
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 01.11.2018
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 01.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 23:22
Рубрика: Экономика

Банк России побил рекорд по закупкам золота

Текст: Александра Воздвиженская

Политика диверсификации резервов Банка России привела к тому, что золотой запас страны превысил 2000 тонн, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Так, в III квартале регулятор приобрел 92,2 тонны, что стало для него рекордной квартальной закупкой, и это при том, что все центробанки мира за прошедший квартал приобрели 148,4 тонны (рост на 22 процента - рекордный с IV квартала 2015 года). 

Фото: Сергей Михеев/ РГ
ЦБ предложил ограничить ежедневные процентные ставки по микрозаймам

Кроме России, существенные закупки продолжают делать центробанки Турции (18,5 тонны за последний квартал) и Казахстана (13,4 тонны), говорится в отчете. Кроме того, увеличили покупки золота центробанки Индии и Польши (по 13,7 тонны каждый), возобновили покупки Европейский ЦБ и Венгрия. Последняя довела резервы золота до рекордного уровня с 1990 года - 31,5 тонны.

По итогам сентября Банк России сообщал, что всего в его резервах хранится 2037,28 тонны золота, а доля желтого металла в международных резервах достигла 16,88 процента. Закупки с начала года составили 199,08 тонны (в начале 2007 года в резервах лежало всего 402 тонны). В августе этого года первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин обращал внимание, что, несмотря на колебания цен на золото, его наличие в резервах - "это стопроцентная гарантия защиты от юридических и политических рисков".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Болтон пожелал "падения режимов в Гаване, Каракасе, Манагуа"
Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер