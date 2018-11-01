Банк России побил рекорд по закупкам золота

Политика диверсификации резервов Банка России привела к тому, что золотой запас страны превысил 2000 тонн, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Так, в III квартале регулятор приобрел 92,2 тонны, что стало для него рекордной квартальной закупкой, и это при том, что все центробанки мира за прошедший квартал приобрели 148,4 тонны (рост на 22 процента - рекордный с IV квартала 2015 года).

Кроме России, существенные закупки продолжают делать центробанки Турции (18,5 тонны за последний квартал) и Казахстана (13,4 тонны), говорится в отчете. Кроме того, увеличили покупки золота центробанки Индии и Польши (по 13,7 тонны каждый), возобновили покупки Европейский ЦБ и Венгрия. Последняя довела резервы золота до рекордного уровня с 1990 года - 31,5 тонны.

По итогам сентября Банк России сообщал, что всего в его резервах хранится 2037,28 тонны золота, а доля желтого металла в международных резервах достигла 16,88 процента. Закупки с начала года составили 199,08 тонны (в начале 2007 года в резервах лежало всего 402 тонны). В августе этого года первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин обращал внимание, что, несмотря на колебания цен на золото, его наличие в резервах - "это стопроцентная гарантия защиты от юридических и политических рисков".