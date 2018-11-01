Банковская система РФ: насколько хватит прочности?

1 ноября в медиацентре "РГ" состоялась пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя Совета ассоциации банков России Анатолия Геннадьевича Аксакова на тему: "Подготовка российских банков к возможному ужесточению санкций".

По словам депутата, банковская система России уже адаптировалась ко всем санкциям, которые введены в отношении нашей страны. "Она вполне устойчивая, данные говорят о прочности системы. Нормативное значение достаточности собственных средств кредитных организаций по требованию ЦБ составляет 8%, по факту на 1 сентября 2018 года - 12,2%, то есть почти на 4 процента буфер, который есть у кредитных организаций для выполнения норматива. Норматив показателя достаточности базового капитала - 4,5%, по факту 8,9%".

Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования по нормативам составляет 15%, но по факту - 120,8%. То есть у кредитных организаций существует запас прочности для ответа на возможные санкционные действия со стороны западных стран.

Как сообщил Аксаков, для безопасности экономики в этом вопросе существует целый ряд действий. В России создана система передачи финансовых сообщений, которую на сегодняшний день используют более 400 организаций. Сейчас ведутся переговоры по сопряжению данной системы с аналогичными в других странах - Китай, Иран, Турция и др.

"Что касается угроз по запрету для кредитных организаций оперировать долларами или долларовыми инструментами, запасов валюты вполне хватает для того, чтобы рассчитаться со вкладчиками и обслуживать в полном объеме обязательства кредитных организаций", - заверил депутат.

Это также не должно отразится на предприятиях, которые держат деньги в валюте. Для компаний, против которых санкции тем не менее принимаются, уже существует предложение о расширении нормы в понятии "форс-мажор" в законодательстве о банках и банковской деятельности.