Банковская система РФ: насколько хватит прочности?

Новости

В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 20:08
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 20:02
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 19:44
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 19:28
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:22
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 19:14
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 19:10
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 19:09
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов 19:09
В Дагестане задержали участников экстремистской организации 19:06
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 19:00
На Кубани у черных копателей изъяли монеты XVIII века 18:52
В Ленобласти трех человек арестовали за похищение коллеги 18:43
Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева 18:42
В Саратове простились с журналистом НТВ 18:40
В Болгарии найден циклопический замок времен Трои 18:30
Китайский беспилотный ударный катер засветился по дороге в Чжухай 18:30
В Уфе уволили полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги 18:22
Названы регионы, жители которых больше всего тратят на штрафы ГИБДД 18:18
Видео: Как научиться инвестировать? Советы экспертов для начинающих 18:13
Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы 18:04
В МИД шокированы заявлениями Франции о сотрудниках Sputnik и RT 18:00
Спектакль театра кукол из Петрозаводска выдвинут на "Золотую маску" 17:57
В Коми один человек погиб при столкновении фуры с лесовозом 17:48
Подтверждена легенда об отрубленной голове сэра Уолтера Рэли 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 18:49
Проект: Медиацентр

Банковская система РФ: насколько хватит прочности?

Фото: Александр Корольков
Видео: Егор Бадьянов
1 ноября в медиацентре "РГ" состоялась пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя Совета ассоциации банков России Анатолия Геннадьевича Аксакова на тему: "Подготовка российских банков к возможному ужесточению санкций".
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

По словам депутата, банковская система России уже адаптировалась ко всем санкциям, которые введены в отношении нашей страны. "Она вполне устойчивая, данные говорят о прочности системы. Нормативное значение достаточности собственных средств кредитных организаций по требованию ЦБ составляет 8%, по факту на 1 сентября 2018 года - 12,2%, то есть почти на 4 процента буфер, который есть у кредитных организаций для выполнения норматива. Норматив показателя достаточности базового капитала - 4,5%, по факту 8,9%".

Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования по нормативам составляет 15%, но по факту - 120,8%. То есть у кредитных организаций существует запас прочности для ответа на возможные санкционные действия со стороны западных стран.

Как сообщил Аксаков, для безопасности экономики в этом вопросе существует целый ряд действий. В России создана система передачи финансовых сообщений, которую на сегодняшний день используют более 400 организаций. Сейчас ведутся переговоры по сопряжению данной системы с аналогичными в других странах - Китай, Иран, Турция и др.

"Что касается угроз по запрету для кредитных организаций оперировать долларами или долларовыми инструментами, запасов валюты вполне хватает для того, чтобы рассчитаться со вкладчиками и обслуживать в полном объеме обязательства кредитных организаций", - заверил депутат.

Это также не должно отразится на предприятиях, которые держат деньги в валюте. Для компаний, против которых санкции тем не менее принимаются, уже существует предложение о расширении нормы в понятии "форс-мажор" в законодательстве о банках и банковской деятельности.

Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер