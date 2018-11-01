БелАЗ поставит два беспилотных самосвала в Россию

Два грузовых карьерных гиганта, управляемых исключительно на автопилоте, отправятся в ближайшее время с конвейера белорусского "БелАЗа" в адрес Сибирской угольной энергетической компании. Об этом стало известно БЕЛТА из источников на предприятии.

Известен уже и точный адрес прописки тяжелых самосвалов в Союзном государстве. БелАЗы-7513R грузоподъемностью 130 тонн будут работать на Абаканском разрезе в Хакасии в тандеме с роботизированным экскаватором производства "Уралмаш".

Как уже сообщал "СОЮЗ", белорусский автогигант является крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.

Но у любой технической новинки существуют свои особые условия эксплуатации. Эксперты уточняют, что данные машины пока не могут быть встроены в обычный рабочий процесс. Для них спроектирован экспериментальный участок, чтобы оценить их эффективность и безопасность. Понятно, что запуск подобной техники в условиях масштабного карьера требует и предстартовой подготовки. "Для ее успешной работы под каждый карьер должна быть разработана соответствующая инфраструктура, совершенно иная система диспетчеризации. Все это - шаги к "интеллектуальному карьеру", - поясняют белорусские конструкторы.

Следует добавить, что впервые БелАЗ представил беспилотный карьерный самосвал еще три года назад. Его создание стало возможным благодаря сотрудничеству с международной компанией в области разработки и внедрения информационных технологий для горнодобывающей промышленности и металлургии "ВИСТ Групп".

К беспилотным самосвалам, уточняют в Минске, проявляют интерес на Кольском полуострове и в Латинской Америке. Эта техника практически незаменима и для работы в местах, не безопасных для человека.