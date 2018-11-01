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01.11.2018 17:02
Рубрика: В мире

Бежавших в Бангладеш мусульман вернут в Мьянму в ноябре

Текст: Константин Волков

Мусульманских беженцев-рохинджа, покинувших Мьянму из-за преследований и живущих в лагерях в соседней Бангладеш, примерно с середины ноября начнут возвращать на родину. Об этом договорились власти двух стран.

Фото: Depositphotos.com
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При этом сами рохинджа считают, что условия на их родине, в мьянманском штате Ракхайн, пока что не подходят для возвращения. В частности, остается неясным, смогут ли вернувшиеся получить гражданство Мьянмы. До сих пор законодательство страны отказывало представителям рохинджа в получении паспорта Мьянмы.

Первая группа беженцев должна отправиться на родину в течение двух ближайших недель.

Рохинджа в количестве более 700 тысяч человек бежали от преследований в Бангладеш осенью 2017 года. К этому их вынудили спецоперации мьянманских вооруженных сил против исламских террористов - этнических рохинджа, ранее совершивших ряд нападений на воинские части и погранзаставы в Мьянме.

В мире Юго-Восточная Азия Бангладеш В мире Юго-Восточная Азия Мьянма (Бирма)
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