Бывшим супругам разрешат поделить квартиры на коммуналки

Новые коммунальные квартиры могут появиться в стране. На такое жилье хотят разрешить оформлять несколько договоров социального найма, если речь идет, к примеру, о бывших супругах. Это позволит им отдельно платить по счетам, прописывать у себя новых жильцов, а после приватизации - продавать, дарить и менять жилье.

Сегодня многие не могут приватизировать квартиры из-за того, что один из жильцов выступает против этого. Часто этот вопрос становится предметом серьезных конфликтов, в которые вовлечены бывшие супруги и другие родственники. Это уже совершенно не связанные между собой "ячейки общества", которые тем не менее вместе отвечают за нанятую у государства квартиру. Им бы разъехаться, но для этого нужно приватизировать жилье.

Предложенный документ позволит заключить несколько договоров. Сейчас такая норма Жилищным кодексом не предусмотрена, там даже нет понятия коммунальной квартиры, поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра Высшей школы госуправления РАНХиГС.

"Предполагалось, что коммунальных квартир в стране не будет, а раз так, то и незачем определение этого явления", - говорит Игорь Кокин. Но термина нет, а проблема есть.

И теперь непонятно, какую квартиру считать коммунальной. Ту, на которую оформлено несколько договоров социального найма? Ведь до 2004 года такая возможность Жилищным кодексом была предусмотрена, и квартиры с несколькими нанимателями существуют. Законопроект, разработанный депутатами Госдумы Сергеем Мироновым и Галиной Хованской, призван восстановить эту норму. Или к коммунальным стоит причислить квартиры, собственность в которых распределена по долям? Путаница с терминами приводит к тому, что и статистики, сколько в стране коммунальных квартир, нет.

Жильцы квартир, которые переданы им по договору социального найма, вынуждены мириться с неприятным соседством, оплачивать квитанции за бывших супругов, так как за долги свет и воду отключат в квартире всем.

Разъехаться они смогут, только если приватизируют имущество. Но один из жильцов может быть против, к примеру, потому что за проданную долю не сможет приобрести себе жилье. В итоге другим жильцам приходится отказаться от планов на улучшение жилищных условий.

Сегодня добиться разделения имущества все-таки можно, поясняет Игорь Кокин. К примеру, через суд. Но процесс этот длительный и сложный для юридически неподкованного человека. А упрощение процедуры позволит делить квартиры между супругами после рассмотрения заявки. К примеру, раньше такие вопросы решал муниципалитет.

Изменения позволят каждому жильцу платить по счетам только за себя. А после приватизации жилплощади - продать, поменять или подарить свою долю

Поделить можно будет только квартиры, в которых супруги имеют изолированные помещения. То есть на каждого приходится комната. Обладателей однокомнатных квартир изменения не коснутся.

Очевидно, что такое укрепление прав каждого из нанимателей приведет к увеличению коммунальных квартир. Станет появляться больше помещений, комнаты в которых принадлежат разным людям. С переходом прав на них, продажей, обменом публика в таких квартирах может становится все более разношерстной.

В то же время изменения, которые планируется внести в закон, подстегнут приватизацию. Ведь многие квартиры не могут перейти в частные руки как раз из-за споров нанимателей друг с другом. "Раз у человека отдельный договор социального найма, он по своему договору может приватизировать свою комнату. Причем в одной квартире одна комната может быть в соцнайме, а другая в собственности", - рассказывает адвокат по жилищным делам Анатолий Панфилов.

Законодательство последних лет было направлено на сокращение числа коммунальных квартир. Коммуналки до сих пор часто мелькают в криминальной хронике и судебной практике. В них идут наиболее ожесточенные споры о правах на квадратные метры, мошенничестве при их передаче и наследовании.

В последние годы проведена ликвидация "резиновых" квартир. В Госдуму внесен законопроект, направленный на ограничение продаж микродолей.

Отчасти ликвидировать коммунальные квартиры помогает программа расселения аварийного жилья. Так как наибольшее количество коммуналок было создано в советский период. Некоторые города целенаправленно ставят перед собой цель сократить число таких квартир. К примеру, Санкт-Петербург с начала года расселил более 2,7 тысячи коммуналок, в отдельные квартиры переехали более 5,8 тысяч семей. Правда, в городе осталось еще 71,8 тысячи коммунальных квартир.

А вот основным источником появления коммунальных квартир становятся бывшие супруги, которые после развода делят жилье на доли. И наследники, получающие недвижимость не целиком, а частями. Такие люди быстро монетизируют полученное имущество, продавая свою долю. В результате таких операций в одной квартире поселяются часто даже не знакомые друг с другом люди.

Сдерживает появление коммунальных квартир обязательное согласование продажи доли с другими собственниками. У других владельцев долей есть право выкупа имущества, это позволяет сосредоточить права собственности в одних руках.