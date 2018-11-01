Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов

Впервые с 22 августа стоимость нефти марки Brent опустилась в ходе вечерних торгов ниже 74 долларов за баррель. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 18:29 контракты на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в январе заключались по цене 73,71 доллара за баррель (минус 2,32%). Цена контрактов с поставкой в декабре на нефть марки WTI опускалась на 1,88% - до 64,08 доллара за баррель.

"Черное золото" дешевеет на фоне роста запасов нефти в США.

При этом ряд участников рынка допускают повышение стоимости нефти в конце 2018 - начале 2019 годов до 100 долларов за баррель. Такая цена на нефть была зафиксирована в 2014 году.

Нефть может начать дорожать из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций.