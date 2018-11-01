Нелицеприятный скандал разгорается в Ленинском районе Бишкека. Райпрокуратура возбудила уголовное дело по факту торговли кладбищенской землей. В поле зрения правоохранительных органов попали должностные лица муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" (БАРУ) мэрии столицы. Чиновников обвиняют в присвоении и растрате вверенного имущества, злоупотреблениях и мошенничестве. Расследованием занимается столичное отделение Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Цена за место

Правоохранительные органы утверждают, что сотрудники БАРУ за соответствующее вознаграждение незаконно предоставляли земельные участки под захоронение на Юго-Западном кладбище Бишкека. Причем ни покупателей, ни продавцов не смутило даже наличие рядом инженерных коммуникаций - дорог и ирригационных сетей, рядом с которыми хоронить нельзя из соображений безопасности. Дело в том, что продукты разложения могут попасть в поливную воду, да и в случае паводка могилы окажутся под водой.

Когда следователи приехали на место, выяснилось, что земля продана под будущие захоронения. То есть могил как таковых там пока нет. Однако уже установлено, что предприимчивые "ритуальщики" умудрились взять деньги у доверчивых людей, пообещав изыскать "престижные" места на кладбище.

Между тем, по информации Генеральной прокуратуры Киргизии, подобные уголовные дела в республике возбуждаются крайне редко. Но вовсе не потому, что в сфере оказания ритуальных услуг все в порядке. В министерстве внутренних дел КР, в свою очередь поясняют, что граждане просто не обращаются с заявлениями о продаже земли на кладбище, а без этого начать расследование практически невозможно.

В случае же с БАРУ в прокуратуру обратились местные жители, чьи дома находятся в непосредственной близости к кладбищу. Но продажа "престижных" участков под могилы, как выясняется, не единственная проблема, связанная с бизнесом в ритуальной сфере.

В могилу по прописке

Отец Натальи Честиной (имя и фамилия изменены по просьбе женщины. - Прим. ред.) умер еще в 1981 году и был похоронен на кладбище в Сокулукском районе близ села, в котором жил. Супруга пережила его на двадцать лет, а когда скончалась, родные решили исполнить волю усопшей и положить ее рядом с мужем. Благо место на кладбище было забронировано еще в 80-е годы, оплачена госпошлина. Сельсовет даже выдал специальную справку. Но когда Наталья приехала за разрешением на погребение матери, местные власти потребовали от нее 15 тысяч сомов.

- Мне сказали, что раз моя мама не была прописана в этом селе на момент смерти, то она относится к иногородним, а в этом случае надо платить дополнительно, - рассказала Наталья. - Я пыталась убедить районных чиновников, что мама - уроженка этого села, а место для могилы выкуплено, показывала документы, но все без толку. Мне заявили, что новые расценки на похороны на сельском кладбище для иногородних утверждены местными депутатами. Чтобы похоронить маму рядом с отцом, нам пришлось заплатить требуемую сумму.

Соседи по кладбищу

Если случай с Честиной хотя бы как-то объясняется правовыми нормами, то произошедшее с могилами родителей Евгении Алтуфьевой можно назвать кощунством. Женщина похоронила родителей в 1990-х годах на кладбище в селе Киргшелк Иссык-Атинского района. Поставила памятник и оградку. Потом вместе с супругом Евгения переехала в Новосибирск, но в Киргизию они изредка наведывались и, конечно же, обязательно приходили на могилы родителей.

- Последний раз мы с мужем были на кладбище в 2012 году, - утверждает Евгения. - Привели в порядок могилы, покрасили ограду, поправили покосившиеся памятники. Приехали в этом году... Кто-то убрал нашу оградку, а буквально в нескольких сантиметрах от могилы мамы появилось относительно свежее захоронение. Его буквально втиснули между старых могил. Более того, оградку поставили прямо на могиле мамы. Убрать же это сооружение невозможно, потому что все залили бетоном.

В местной администрации, куда обратились Алтуфьевы, развели руками. Как оказалось, разрешение на захоронение чиновники дают, но отследить конкретное место не могут, поскольку участки на сельском кладбище даже не пронумерованы. Что же касается чужой могилы, то не выкапывать же теперь усопшего.

Кладбищенская мафия

- Вопрос выделения земель под захоронения передан в ведение органов местного самоуправления, но у меня есть большие сомнения, что средства, вырученные от продажи участков, идут в местный бюджет, - утверждает депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев. - Уверен, что основная сумма оседает в карманах чиновников, с которыми щедро делятся коммерческие структуры, занимающиеся похоронами. Что же касается цен на кладбищенские участки, то здесь вымогательство поставлено на поток. К примеру, местные органы власти запрещают хоронить на сельских кладбищах покойников из города, даже если у последних было заранее оформлено место для этого. Правда, есть исключение для тех, чьи родственники раскошелятся на приличную сумму.

По словам парламентария, в Сокулукском районе место под могилу оценивается в 15 тысяч сомов, примерно столько же в Иссык-Атинском. Есть регионы, где сумма достигает 50 тысяч сомов.

- На мой и моих коллег взгляд, муниципальная земля, отведенная под захоронения, должна быть бесплатной, - делится парламентарий. - Кроме того, человека следует хоронить на кладбищах, выбранных его родственниками. Так правильно с моральной точки зрения. Но в республике пока нет вообще никаких нормативных актов, которые хоть как-то регулировали бы процессы погребения. Поэтому подавляющее большинство тех, кто сейчас заправляет продажей земли на погостах, можно назвать представителями кладбищенской мафии.

Тем временем



Как утверждают в мэрии столицы Киргизии, из-за нехватки места на главном - Юго-Западном - городском кладбище, под новый погост отведено место в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области. На Юго-Западном теперь хоронят только по родству - рядом с усопшими близкими.