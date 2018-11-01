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01.11.2018 21:50
Рубрика: Власть

Росгвардия проверит охрану

ЧОПы и гражданское оружие берут под особый контроль
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
На заседании Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности в Москве были обсуждены проблемы контроля над частными охранными организациями - именно так сейчас официально называются ЧОПы. Заседание состоялось по поручению директора Росгвардии генерала Виктора Золотова под председательством заместителя директора Росгвардии генерал-полковника полиции Сергея Лебедева.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Собственно, и сам Координационный совет был образован приказами Росгвардии для такого контроля, что логично - сейчас эта новая силовая структура отвечает за все, что происходит в частных охранных организациях. В том числе лицензирование деятельности каждого работника, порядок хранения и выдачи оружия и спецсредств, наконец, законность действий как самих организаций, так и отдельных охранников, разбор случившихся конфликтов и чрезвычайных происшествий.

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Координационный совет является постоянно действующим органом.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что обсуждалось взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с подразделениями Росгвардии. Поэтому в совещании участвовали представители ФСО, минтруда и других заинтересованных федеральных органов. Ведь многие частные организации, состоящие из бывших спецназовцев и сотрудников спецслужб, охраняют и правительственные здания, и особо опасные производства, электростанции, трубопроводы. Они хорошо вооружены, в том числе гладкоствольным и нарезным полуавтоматическим оружием.

Один из главных вопросов: насколько подготовлены охранники мест массового скопления людей? Под частной охраной сегодня находится 26369 таких объектов

При этом являются гражданскими работниками. То есть требуют по отношению к себе соблюдения положений не только Устава караульной службы, но и Трудового кодекса.

Обсуждали механизм контроля, количество и регулярность проверок, границы полномочий самих проверяющих. Ведь даже самую хорошую идею можно довести до абсурда: слишком частые проверки и мелкие придирки запросто парализуют работу организации и сделают ее существование бессмысленным.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Кстати, после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в разборе причин случившегося приняли участие все без исключения административные, властные, хозяйственные, правоохранительные и силовые структуры, в том числе и Росгвардии. Ведь среди задержанных из-за массовой гибели людей - частный охранник сгоревшего ТЦ. А лицензировали его сотрудники местного подразделения Росгвардии. Проверка, назначенная из центрального аппарата Росгвардии, выявила в кемеровском подразделении лицензионно-разрешительной работы настолько вопиющие нарушения, что директор ведомства Виктор Золотов обратился в СКР с просьбой возбудить против своих подчиненных уголовное дело.

Самый главный вопрос: насколько подготовлены охранники, которых нанимают владельцы мест массового скопления людей? Таких официально зарегистрированных мест 270 тысяч. Из них под частной охраной находится всего 26 369 объектов. От хулиганов, бандитов и террористов их защищают 5264 частные охранные организации.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия
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