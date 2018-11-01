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01.11.2018 20:46
Рубрика: Спорт

Король Артур

Далалоян выиграл для России первое "золото" чемпионата мира в индивидуальном многоборье за 19 лет
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Самую престижную награду в спортивной гимнастике - "золото" в индивидуальном многоборье - на чемпионате мира в Дохе завоевал российский гимнаст Артур Далалоян.
Наши гимнасты соскучились по большим победам. "Золото" Артура Далалояна (слева) стало подарком для всех. Фото: РИА Новости Наши гимнасты соскучились по большим победам. "Золото" Артура Далалояна (слева) стало подарком для всех. Фото: РИА Новости
Наши гимнасты соскучились по большим победам. "Золото" Артура Далалояна (слева) стало подарком для всех. Фото: РИА Новости

По итогам выступлений в шести дисциплинах (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья и перекладина) Далалоян и китаец Сяо Жотэн набрали одинаковую сумму баллов - 87,598. Но Артур опередил прошлогоднего чемпиона по дополнительным показателям. Третье место занял Никита Нагорный (86,331 балла).

Далалоян принес нашей команде первую с 1999 года победу на чемпионате мира в этом виде программы, повторив достижение Николая Крюкова.

Гимнасты того поколения прогресс сборной оценили по достоинству. Четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Немов отметил в разговоре с корреспондентом "РГ", что мы серьезно заявили о себе перед Играми в Токио.

Алексей Немов: Хочу поздравить Артура, Никиту, всю нашу сборную с успехом, которого мы так долго ждали. Очень рад за них. После квалификации Нагорный шел вторым, Далалоян - четвертым. Но это спорт. Никогда нельзя расслабляться. Нужно делать программу от начала и до конца, не смотря ни на что. Артур собрался и выполнил все упражнения как надо.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Мог на Нагорного повлиять сбой в командном финале, когда из-за его ошибки на перекладине мы упустили "золото", проиграв китайцам 0,049 балла?

Алексей Немов: Самые сложные упражнения в гимнастическом многоборье - это конь и перекладина. Здесь всегда надо делать упор на стабильность. Никите не повезло. Уступить какие-то тысячные балла в командном многоборье, безусловно, обидно. Когда увидел оценки, сразу вспомнил, как я проиграл китайцу на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. И мне тоже не хватило 0,049 балла. Сейчас ребята были достойны того, чтобы победить. Но гимнастика - субъективный вид спорта. Хотя я считаю, что они все равно молодцы.

В Дохе из-за травмы не выступал шестикратный абсолютный чемпион мира японец Кохеи Учимура. Для россиян это лишнее напоминание, что вся борьба еще впереди?

Алексей Немов: У нас Олимпиада через два года. Надо улучшать программы, добавлять сложность и интересные фишки, чтобы быть на голову выше. Но мне кажется, все уже увидели, что мужская сборная России - одна из сильнейших. У девочек ситуация посложнее, а с мужиками все в порядке.

И все-таки выступление Алии Мустафиной, которая вернулась после рождения дочери и выиграла с командой "серебро", произвело впечатление...

Алексей Немов: Я тоже был в шоке. Не ожидал, что такое возможно. Однако Алия - гимнастка с характером, если она чего-то захотела, то она этого добьется.

В середине ноября в Москве пройдет шоу "Легенды спорта" Алексея Немова. Мы увидим там наших сегодняшних героев?

Алексей Немов: Все парни, кроме Никиты Нагорного, в составе участников. Полностью программы с ЧМ они делать не будут, все-таки после турнира нужно отдохнуть. Но настоящую гимнастику покажут.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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