Традиционно многие специалисты и сторонники здорового питания призывают отказаться от сала. Потому как в 100 граммах этого продукта 89% жира. А жир...

Далее уже все известно? Оказывается, нет. Исследования показывают: несмотря на жирность, этот продукт содержит большое количество полезных веществ, витаминов и питательных микроэлементов.

Именно по этой причине диетологи утверждают, что свиное сало участвует в укреплении иммунной системы. Более того, оно может улучшить функционирование головного мозга, а это, в частности, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Положительным свойством обладает лецитин - один из главных компонентов сала. Такое вещество благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Сало содержит множество антиоксидантов. Значит, если время от времени его употреблять, то можно понизить риски развития онкологических патологий.

Однако специалисты предупреждают: ни в коем случае не злоупотреблять поеданием сала. Достаточно съедать 1-2 небольших кусочков в день. Обязательно совмещая с хлебом и зеленью.

Кроме того, некоторым оно все-таки категорически запрещено. Это те, у кого патология желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. В группе риска люди, страдающие атеросклерозом и сосудистыми нарушениями. И, конечно, сало противопоказано тем, у кого ожирение.