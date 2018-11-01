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01.11.2018 20:59
Рубрика: Общество

Его боится Альцгеймер

Диетологи утверждают: сало полезно
Текст: Полина Григорьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)
Традиционно многие специалисты и сторонники здорового питания призывают отказаться от сала. Потому как в 100 граммах этого продукта 89% жира. А жир...

Далее уже все известно? Оказывается, нет. Исследования показывают: несмотря на жирность, этот продукт содержит большое количество полезных веществ, витаминов и питательных микроэлементов.

Фото: depositphotos.com
Болезнь Альцгеймера можно будет диагностировать по капле крови

Именно по этой причине диетологи утверждают, что свиное сало участвует в укреплении иммунной системы. Более того, оно может улучшить функционирование головного мозга, а это, в частности, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Положительным свойством обладает лецитин - один из главных компонентов сала. Такое вещество благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Сало содержит множество антиоксидантов. Значит, если время от времени его употреблять, то можно понизить риски развития онкологических патологий.

Однако специалисты предупреждают: ни в коем случае не злоупотреблять поеданием сала. Достаточно съедать 1-2 небольших кусочков в день. Обязательно совмещая с хлебом и зеленью.

Кроме того, некоторым оно все-таки категорически запрещено. Это те, у кого патология желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. В группе риска люди, страдающие атеросклерозом и сосудистыми нарушениями. И, конечно, сало противопоказано тем, у кого ожирение.

Общество Здоровье
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