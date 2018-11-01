Директор Театра на Малой Бронной заявил, что Страхова никто не бил

Худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов опровергает ранее появившуюся информацию, согласно которой популярный российский актер Даниил Страхов был избит группой хулиганов, которые курили под балконом артиста и тем его возмутили.

"Был конфликт, но никакой драки не было, актер не пострадал", - рассказал Голомазов m24.ru, добавляя, что в настоящее время Страхов, сотрудничающий с театром, находится на гастролях в Нижнем Новгороде.

Даниил Страхов родился в 1976 году в Москве. В 1996 году, еще будучи студентом, дебютировал на экранах - в картине Бориса Бланка по пьесе Брехта "Карьера Артуро Уи. Новая версия". Известнын по ролям молодого Штирлица в сериале "Исаев", барона Корфа в "Бедной Насте", фильмам и сериалам "Мы из будущего", "Грозовые ворота", "Дети Арбата", "Евлампия Романова", "Апофегей".