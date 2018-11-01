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Директор Театра на Малой Бронной заявил, что Страхова никто не бил

НОВОСТЬ01.11.2018, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов опровергает ранее появившуюся информацию, согласно которой популярный российский актер Даниил Страхов был избит группой хулиганов, которые курили под балконом артиста и тем его возмутили.

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
Фото: госпитализирована актриса, певица и телеведущая Анна Семенович

"Был конфликт, но никакой драки не было, актер не пострадал", - рассказал Голомазов m24.ru, добавляя, что в настоящее время Страхов, сотрудничающий с театром, находится на гастролях в Нижнем Новгороде.

Даниил Страхов родился в 1976 году в Москве. В 1996 году, еще будучи студентом, дебютировал на экранах - в картине Бориса Бланка по пьесе Брехта "Карьера Артуро Уи. Новая версия". Известнын по ролям  молодого Штирлица в сериале "Исаев", барона Корфа в "Бедной Насте", фильмам и сериалам "Мы из будущего", "Грозовые ворота", "Дети Арбата", "Евлампия Романова", "Апофегей".

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