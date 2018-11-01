Додон: Мы не будем дружить против России

Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил на вопросы "Российской газеты" и ТАСС.

Игорь Николаевич, рады вас приветствовать в Москве, где во время этого официального визита у вас состоялась подробная и плодотворная встреча с российским лидером Владимиром Путиным. В время переговоров обсуждались - и успешно, перспективы дальнейшего развития российско-молдавских отношений. Хотелось бы из первых уст услышать, довольны ли вы этой встречей, что обсуждали, на какие итоги стоит обратить особое внимание. И как складывается у вас личный диалог с российским президентом?

Игорь Додон: Это мой второй официальный визит в Россию. Первый состоялся в январе 2017 года. Он же стал моим первым зарубежным визитом в качестве президента. Конечно, у нас было очень много рабочих визитов, встреч... Последний раз побывал в России 15 июля 2018, а последняя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным состоялась совсем недавно в Душанбе в рамках саммита СНГ.

Я бы сказал, что нынешний визит носит прорывной характер. Имею в виду в первую очередь решения, которые мы сегодня приняли. Это те результаты, которые ждали многие граждане Республики Молдова. Речь идет о четырех конкретных направлениях.

Во-первых, это экспорт. Благодаря договоренностям, достигнутым на высшем уровне, наши производители за последние полтора года начали возвращаться на российский рынок. Уверен, что граждане России это почувствовали, ведь мы начали активно поставлять и овощную продукцию, и вино… Но по некоторым позициям наши товары менее конкурентоспособны, потому что есть таможенные пошлины. И если, к примеру, по яблокам мы 99 процентов нашей продукции отправляем на рынок РФ ( в прошлом году мы поставили 215 тысяч тонн - самый большой объем за 27 лет), то по консервам из-за таможенных пошлин поставки были очень маленькие.

Сегодня мы договорились: на овощи, фрукты, плодоовощные консервы и винодельческую продукцию с 1 января 2019 года сроком на шесть месяцев делается исключение и снимаются пошлины для того, чтобы эти товары попали на российский рынок. Повторюсь, решение очень важное, касается сотен предприятий и сотен тысяч молдован, работающих в нашей стране.

Второе важное решение касается граждан Молдавии. Сейчас в России их работает более 500 тысяч. Каждый год они перечисляют домой более миллиарда долларов, а это огромные деньги. Но около 200 тысяч из этих граждан допустили различные нарушения миграционного режима. И теперь они либо опасаются выехать домой, либо они уже выехали в Молдавию и не могут возвращаться в Россию.

То есть это нарушения административного свойства?

Игорь Додон: Да, это не криминал. В марте прошлого года по моей просьбе Владимир Владимирович осуществил первый этап амнистии, под которую попали несколько десятков тысяч молдован. Но амнистия касалась только 26 статьи миграционного законодательства РФ, в то время как большее количество наших граждан попали под 27 статью. Так вот, сегодня мы договорились, что в ближайшие месяцы будет объявлено об амнистии по обеим статьям.

Третье наше решение касается гуманитарных вопросов. Мы договорились рассмотреть возможность того, чтобы 2019 год был объявлен Годом Молдавии в России, а 2020 год - Годом России в Республике Молдова. Безусловно, будут организованы мероприятия разного характера.

Кроме того, я обратился к российскому президенту с просьбой увеличить количества бюджетных мест для молодых ребят из Молдавии, которые хотят учиться в российский ВУЗах. Эта просьба будет рассмотрена.

И последнее: я обратился с предложением, чтобы российская сторона рассмотрела возможность профинансировать инфраструктурные проекты, которые связывают левый и правый берег Днестра. К примеру, почему бы не отремонтировать дорогу Кишинев - Тирасполь? Владимир Владимирович сказал, что это интересная идея, Россия готова ее рассмотреть.

Вот те четыре конкретные решения, к которым мы пришли. Я очень рад, что российская сторона, несмотря на то, что происходит в Молдавии на уровне правительства, с пониманием относится к сложившейся ситуации и открыта к нашим просьбам.

По мнению президента Молдавии, его нынешний визит в Москву носит прорывной характер.

Позвольте остановиться на одной части наших отношений, а именно сложившихся исторических, духовных связях между Россией и Молдавией. Насколько знаю, вы - защитник православия в республике. Скоро должен состояться визит в Молдавию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы эти связи укреплялись?

Игорь Додон: Я думаю, что важна именно такая близость, общие духовные ценности. В Республике Молдова 98 процентов населения православные. Нет в мире другой страны с такой долей православного населения. И, на мой взгляд, именно духовная связь позволяет нам пройти через все сложности и вызовы. А вызовов, скажем честно, было очень много. Между нами находится Украина со своими проблемами, предпринимаются серьезные попытки со стороны НАТО и Европейского союза навязать нам некоторые позиции.

Как-то посол одной западной страны признался, что он не понимает, почему, несмотря на то, что Запад за последние несколько лет вложил в экономику Молдавии три миллиарда долларов, наша страна продолжает любить Россию. Да, несмотря на попытки запрещать российские каналы или изменить название Дня Победы, народ Молдавии хочет дружить с РФ. Между нами существует та связь, которую не понять Западу. Она складывалась веками, и мы этим дорожим. И то, что мы делаем сегодня на уровне лидеров государств, позволяет нам эту связь сохранять.

И еще о наших духовных связях. Сегодня я встречался с патриархом Кириллом. К сожалению, на прошлой неделе по уважительной причине он не смог приехать в Молдавию. Мы договорились, что в ближайшее время этот визит состоится. Отмечу, что по церковной теме у нас много общего. В Молдавии сегодня есть свои внутренние вызовы, нашу церковь тоже пытаются разделить, что представляет большую опасность для молдавских граждан. Но, несмотря ни на что, мы двигаемся вперед. Уверен, мы пройдем через эти вызовы и станем только сильнее.

Вы упомянули три миллиарда долларов, за которые Западу так и не удалось купить любовь молдаван… Но ведь, с другой стороны, Молдавия геополитически находится в такой ситуации, что многие пытаются перетянуть ее на свою сторону. Уверен, вы об этом знаете, как никто другой. На ваш взгляд, какие приоритеты должны быть во внешней политике Молдавии, чтобы ваша страна чувствовала себя спокойно?

Игорь Додон: Может, скажу банальную вещь, но мы не можем себе позволить дружить с кем-то против кого-то. Эта позиция должна быть понятна всем. И на пространстве СНГ, и в Брюсселе я прямо говорю о том, что Молдавия будет дружить и с Западом, и с Россией. Но дружить с Европой или Америкой против РФ мы не будем, это нам не нужно.

Я думаю, что вместе с Россией против Европы тоже нет смысла дружить, ведь РФ не ставит такой задачи…

Игорь Додон: У нас тоже нет такой цели. Запад пытается геополитически использовать маленькие страны против России. Поэтому, если говорить о внешней политике, то я думаю, что самый правильный вектор для Молдавии - это нейтральный статус в военном плане. Это принципиальный вопрос. Североатлантического альянса в Молдавии быть не должно. Такова принципиальная позиция как минимум двух третей граждан нашей страны. Мы выступаем за взвешенную внешнюю политику. Нам выгодно дружить с Россией, так как это наши братья, наш рынок, общие ценности. У нас треть населения - русскоязычные.

Нам нужно дружить с Россией, будем продолжать это делать, ведь это национальный, стратегический интерес Республики Молдова. Нам также интересен Европейский союз с точки зрения технологий, инфраструктурных проектов, так что будем дружить и с ним. Нам интересна Турция. Буквально на прошлой неделе у нас был президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, и тогда мы договорились о сотрудничестве на некоторых конкретных экономических направлениях.

Будем строить именно такую политику. Радует, что в последние годы большие геополитические игроки, как минимум в Евразии, начали понимать, что для таких стран, как Молдавия, нельзя ставить условие "или вы с нами, или вы против нас". Ведь это же и привело к кризису на Украине.

На следующей неделе у меня запланирован визит в Париж, где состоится ряд встреч с лидерами европейских стран. Состоятся очень важные переговоры, на которых я хочу довести до них эту позицию. Я вижу, что со стороны и Запада, и Востока эту позицию Молдавии понимают и признают, что она является единственно правильной.

Давайте обратимся к вопросу об СНГ. Сегодня идут разговоры, скорее медийные, нежели политические, о том, что СНГ себя изжило, что это институт устаревший. С другой стороны, некоторые ваши коллеги полагают, что СНГ, наоборот, остается вполне важным инструментом интеграционных процессов. Какова ваша точка зрения?

Игорь Додон: На мой взгляд, в последнее время даже те страны, которые вышли из СНГ, все больше приходят к пониманию того, что вместе мы сильнее. По отдельности каждый из нас становится легким геополитическим трофеем для Запада. А когда мы выступаем вместе с общей позицией, то нам проще добиться результата. Приведу пример. Если бы мы провели переговоры по зоне свободной торговли между СНГ и Евросоюзом, то могли бы добиться для стран СНГ лучших условий, чем те, на которые отдельно "подписалась" Молдавия. Мы просто открыли свой рынок и таким образом уничтожаем нашего производителя.

Для нас очень интересен Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 14 мая 2918 по нашей инициативе мы получили статус наблюдателя в ЕАЭС. Это открывает для нас новые возможности в новых интеграционных процессах. Сейчас не идет речь о полноправном членстве Молдавии в организации, это другая процедура, там нужна дорожная карта, нужно смотреть на другие соглашения, которые подписаны республикой. В начале декабря состоится заседание глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, и нас уже пригласили в качестве наблюдателя. Это новая площадка, новые возможности для нашей экономики. Поэтому такие интеграционные процессы, как СНГ и ЕАЭС, для нас очень важны.

Ваша страна находится буквально в шаге от Евросоюза, вы часто встречаетесь с европейскими лидерами. Какой должна быть внешняя политика Молдавии, в том числе и ее экономическая составляющая, чтобы ваши отношения с Евросоюзом удовлетворили вас как президента?

Игорь Додон: Европейский союз - наш важный геополитический и торговый партнер. У нас установлен безвизовый режим, который высоко ценится нашими гражданами. Раньше для этого нужно было получать румынское гражданство, а теперь достаточно наличия молдавского паспорта. Поэтому то, что касается соглашений, которые действуют с ЕС и нам выгодны. Мы, конечно, должны их внедрять. У меня есть замечания, например, по экономическому блоку - я уже говорил о том, что мы слишком открыли наш рынок для европейских товаров, а это разрушает наше внутреннее производство. Знаю, что в Брюсселе к моим аргументам прислушиваются и готовы начинать разговор по этому поводу, но это возможно только после проведения парламентских выборов. Так что по торговле у нас есть вопросы, которые, думаю, мы решим.

Что касается попыток Евросоюза навязать нам некоторые ценности, я им прямо сказал: здесь общего языка мы не найдем. Ведь нельзя вводить то, что в православной стране категорически неприемлемо. Неважно, за какие деньги, неважно за какие торговые преференции, мы не будем разрушать нашу национальную сущность их ценностями. Здесь у меня будет жесткая позиция, они об этом знают.

А по другим вопросам давайте сотрудничать. Не лезьте со своими ценностями, не душите наших производителей, давайте уважать друг друга и исходить из того, что и у Европейского союза, и у такого маленького государства, как Молдавия, есть свои интересы. Именно на основании наших национальных интересов мы и будем строить отношения с Евросоюзом.

В нашем сегодняшнем разговоре вы заявили, что никакого НАТО в Молдавии быть не может. Это, в частности, отвечает конституции республики, в которой говорится о ее нейтральности и неучастии в военных союзах. Но ваш позапрошлый предшественник в интервью нам рассказывал о целом пакете совместных проектов Молдавии и НАТО, которые носили технический характер. Предполагает ли ваша страна взаимодействие с Североатлантическим альянсом по каким-то направлениям?

Игорь Додон: Вы, наверное, имеете в виду индивидуальный план Республика Молдова - НАТО, который был подписан еще при президенте Владимире Воронине. Этот план предусматривает определенные сегменты, где идет сотрудничество, например, в сфере ликвидации химикатов еще советского времени, какие-то социальные проекты, и я понимаю, зачем они это делали.

Буквально две недели назад я встречался с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО, который находился с визитом в Кишиневе. Он пытался меня убедить в том, что такое сотрудничество - это хорошо. Но я озвучил свою четкую позицию, которая им не понравилась. Так, я считаю, что открытие офиса НАТО по информированию, которое состоялось незадолго до того, как я вступил в должность президента, было нацелено на то, чтобы убедить граждан Молдавии, выступающих категорически против Североатлантического альянса, что НАТО - это не война, НАТО - это хорошо. Я в это не верю.

Хочу, чтобы меня четко понимали. Республика Молдова - это нейтральное государство, и нам это не нужно. Эти социальные проекты также нацелены на то, чтобы через какое-то время, например, через поколение или даже раньше, поставить вопрос о том, чтобы поменять конституцию страны и изменить нейтральный статус республики. Я против этого. Поэтому, когда я говорю, что Североатлантический альянс не нужен в Молдавии, я это и имею в виду.

Более того, мы будем добиваться того, чтобы нейтралитет нашей страны был международно признан на уровне Совета Безопасности ООН. Такое решение есть, например, по Австрии. Тогда будем спокойны и мы, и Восток, и Запад. И это, кстати, будет решением приднестровского конфликта.

Вы перешли к Приднестровью.. Вы проявили инициативу и очень позитивную. Прошла ваша встреча с руководителем Приднестровья. Эксперты расценили как некий шаг, достаточно значительный, на пути урегулирования сложного вопроса. Насколько вы оптимистичны в этом плане?

Игорь Додон: Впервые за десять лет, после моего избрания на должность президента, начались контакты Кишинева и Тирасполя на уровне руководителей. За полтора года моего мандата у нас было уже четыре встречи: две в Приднестровье и две на правом берегу. Следующая встреча пройдет к концу этого года. Мы договорились - и на левом, и на правом берегу - и решили некоторые вопросы, которые не решались десятилетиями. Мы решили вопрос по транспорту, начали выдавать нейтральные номера для автомобилей из Приднестровья. Мы признали дипломы вузов из Приднестровья, потому что были случаи, когда большинство тех, кто там их заканчивает, не могли куда-то ехать и трудоустроиться, кроме России. Никто их дипломы не признавал. Это очень серьезное движение вперед, которого раньше не было. Это называется "тактика малых шагов". Мы сделали очень много, и у нас уже предусмотрено, что мы должны сделать на следующем этапе. А второй большой пакет - это, конечно, политическое урегулирование. Я понимаю лидеров из Приднестровья, которые говорят, Игорь Николаевич, а о чем говорить? У вас в Кишиневе премьер, спикер говорят о НАТО. Хотят с Румынией объединиться. Мы не будем с вами беседовать о политическом урегулировании. Я их понимаю. Когда они говорят, что у них независимость и так далее, я, конечно, не согласен с этим и считаю, что у нас не может быть разного будущего. Мы в одной лодке. И если, не дай Бог, правый берег Днестра уйдет в НАТО либо куда-то там в Румынию и так далее, левый берег не выживет. Я всегда говорил Владимиру Николаевичу Красносельскому: "Мы в одной лодке". У нас может быть будущее вместе, либо не будет будущего ни у кого. Каким будет это будущее, в какой форме, какой статус будет у Приднестровья и так далее? Для этого нужно садиться и вести переговоры. У нас свой проект, разработки, и коллеги знают, нужно оставить Приднестровью все, что у них есть. У нас должна быть общая граница, у нас должны быть общими некоторые вещи, но то, что касается флагов, парламента, президента - это все остается так.

То есть, вы говорите о неком автономном образовании внутри Молдовы.

Игорь Додон: Конечно. Это единственный выход из ситуации. Я думаю, что это выход и для Приднестровья. Когда мы начнем непосредственно разговор - я думаю, что очень многое зависит от результатов парламентских выборов, которые будут у нас 24 февраля 2019 года, потому что первым этапом должна быть общая позиция в Кишиневе по поводу плана политического урегулирования. Сейчас общей позиции в Кишиневе нет. У президента она одна, у правительства - другая. Будет общая позиция - мы эту позицию поставим на стол с Тирасполем, начнем переговоры, привлечем посредников в формате "пять плюс два" - Россия, ОБСЕ, Украина, США, ЕС. Сядем и будем все это обсуждать. Но, отвечая на ваш вопрос, оптимистичен ли я или нет, скажу, что я очень надеюсь и я - сдержанный оптимист. Считаю, в ближайшие два-три года есть реальная возможность получить первый прорыв по решению замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Сегодня с Владимиром Владимировичем об этом говорил, - что это интересно и Западу, и России. Западу и РФ нужны истории успеха, что они могут о чем-то договориться. Это должно быть общей дипломатической победой. Это не может быть проектом России, это не может быть проектом Запада, потому что он будет автоматически заблокирован. Если это будет молдавский проект, обсужденный со всеми, и все увидят свой дипломатический успех, - это будет реально в течение следующих лет. И я в это верю.

Вы несколько раз упомянули предстоящие в будущем году парламентские выборы. Конечно, они жизненно важны для страны. Хотелось бы, чтобы они выразили максимально точно позицию народа Молдавии, каким путем идти, на что опираться, какие ценности ближе. Чего ждете от предстоящих выборов?

Игорь Додон: Здесь буду оптимистом, даже немного больше, чем сдержанным оптимистом. Я думаю, что ситуация в корне изменится. В России замечали, что последние полтора-два года в Молдавии было какое-то двоевластие. Это все замечали, и многие на начальном этапе не понимали, говорили, почему правительство и парламент не делают то, что сказал президент. У нас была определенная борьба между институтами власти. Но в конце ноября истекают полномочия парламента Республики Молдова, и мы начинаем избирательную кампанию. По всем вопросам партии, которые были у власти до сих пор, парламентского большинства не получили. Пропрезидентская партия социалистов, которую я возглавлял до того, как стал президентом Республики Молдова, имеет все шансы победить на этих выборах, и мы сделаем все возможное. После этой победы наша задача - как раз идти по тем направлениям, о которых я говорил. Взвешенная внешняя политика, постоянный нейтралитет, договориться с Приднестровьем и двигаться вперед.

Хотя Рубикон вашего президентства еще не пройден, а только приближается, давайте заглянем дальше. Какие для себя лично вы ставите политические задачи на "постРубикон"?

Игорь Додон: Конечно, за эти полтора-два года я поменялся, но в лучшую или худшую сторону - скажут избиратели. Но по некоторым позициям я стал жестче. Времена непростые. Есть жесткие позиции, по которым у нас никакого компромисса не может быть и не будет. Говорю о нейтралитете и так далее. Есть позиции, где я чуть-чуть стал мягче.

Здесь поподробнее.

Игорь Додон: Я считаю, что нужно вести более сбалансированную внешнюю политику. Это правильно для Молдавии, это единственный выход. У нас есть регионы в Молдавии, 90 процентов населения которых за Россию - это Приднестровье, Гагаузия. На севере Молдавии - 60 процентов. Но у нас есть регионы Молдавии, центр страны, где 60 процентов за Европу либо за Румынию. Только взвешенная внешняя политика позволит нам сохранить государство, промолдавскую позицию. Меня начали копировать некоторые мои политические оппоненты. Но единственный выход для Молдавии - не пророссийская, не прозападная, а промолдавская политика. Это имеет будущее для Молдавии. Любое другое взорвет государство.

Основная политическая цель - обеспечить и убедить наших внешних партнеров, что мы хотим дружить со всеми. Не перетягивайте нас на свою сторону. На первом плане это основная задача. Мне кажется, что за эти полтора-два года, несмотря на внутриполитическую борьбу с моими оппонентами, мне удалось довести свою позицию и до Запада тоже. Это имеет значение для будущего республики. Второй важный этап, этап следующих двух лет - убедить Запад и Россию, что они могут на примере Молдавии показать историю успеха. Сегодня я впервые озвучу идею большого пакета для Молдавии. Что это значит? К 2020 году мы разработаем для Молдавии определенные документы, которые будут приняты, одобрены и на международном уровне. То, что касается нейтралитета, решения приднестровской проблемы и так далее.

За два-три года можно сделать Молдавию почти что второй Швейцарией

Вы сказали "мы", имея в виду президента и будущий парламент?

Игорь Додон: Имею в виду, во-первых, президента. Моя задача - разработка этого большого пакета, который должен быть принят всеми. И неслучайно за последние несколько месяцев были и будут в следующем месяце встречи первых лиц и с западными, и с восточными лидерами по этому вопросу. Мои советники на прошлой неделе были в Вене, на следующей будут в Вашингтоне, потом в Париже, Берлине и так далее. Моя задача - убедить наших партнеров. Но я понимаю, что для больших игроков Молдавия по актуальности не в первых строках. Для меня задача после того, как я смогу убедить партнеров, что нам нужна взвешенная внешняя политика, заключается в том, чтобы они включили Молдавию в приоритет как возможность показать всему миру, что с Россией и с Западом можно договориться. Это моя задача к 2020 году. Она зависит, в первую очередь, от результатов парламентских выборов 24 февраля и, конечно, от геополитической конъюнктуры, которая складывается на данном этапе и будет складываться в ближайшее время. Очень надеюсь, что нам это удастся.

Политика политикой, но образ страны, образ народа первичен. Это очень уютная страна, очень теплые гостеприимные, открытые люди. Вино, фрукты, хороший климат. Что нужно для того, чтобы этот образ был еще более притягательным?

Игорь Додон: Основным политическим игрокам нужно договориться и довести эту позицию до подавляющего большинства граждан, чтобы 80 процентов граждан открыто проводили промолдавскую политику. Конечно, преференции останутся преференциями, но надо, чтобы у нас была промолдавская власть. Конечно, есть очень много вещей, которых мы можем добиться, если у нас будет внутренний консенсус. Мы общались на днях с Дмитрием Козаком…

Как со спецпредставителем президента РФ по Молдавии?

Игорь Додон: Раньше был по Приднестровью, а сейчас по Молдавии в целом. Это, кстати, тоже показывает позицию российской стороны. Мы многое обсудили. Я рассказывал, что Молдавия - маленькая страна, у нас с севера на юг 400-500 километров, с запада на восток - 150-200. Я в течение избирательной кампании за день с юга до севера проводил по 10-12 встреч. 800 километров за день можно проехать без проблем. Так что нужно маленькой стране, чтобы внутри был политический консенсус? За два-три года можно сделать Молдавию почти что второй Швейцарией. Но те преимущества, которые у нас сейчас есть, не используются. В прошлом году Молдавию посетило несколько сотен тысяч туристов из России. Что такое несколько сотен тысяч? Это немного по сравнению с тем, сколько российских туристов посещают Грузию либо Армению. Из Москвы до Кишинева можно быстрее долететь, за полтора часа. И мы можем добиться, чтобы нас посетил миллион граждан России. Идей очень много, но для этого нужен внутренний консенсус.

Вы заговорили о развитии туризма? Что здесь все-таки надо сделать для их привлечения?

Игорь Додон: В прошлом году пригласил несколько десятков самых крупных операторов туристических российских компаний. Мы им помогли открыть для себя Молдавию. Но для того, чтобы туристов стало больше, нужно в первую очередь менять позицию правительства.

А оно, что, не заинтересовано в том, чтобы наши туристы приезжали?

Игорь Додон: Когда останавливают журналистов, которые хотят приехать в Молдавию для того, чтобы взять интервью, или политологов, то это, конечно, создает определенный фон. Простые россияне еще сто раз подумают, прежде чем поехать. Поэтому первое, что нужно сделать, это поменять отношения правительства. По этому направлению уже идет очень серьезная работа. А после выборов мы ее решим.

Хочу пожелать вам успеха. Игорь Николаевич, по-моему, все негативные стороны власти вы увидели...

Игорь Додон: Дай Бог, чтобы все.

Надеюсь, что все. И все-таки, что такое власть, когда все время приходится, будучи на высшем государственном посту, продолжать борьбу? Вы легкой жизни вряд ли ожидали. Но и такой тяжелой тоже.

Игорь Додон: Оказалось тяжелее. Мы знали, что будет борьба, но мы не думали, что наши оппоненты пойдут на такие инструменты, на которые они пошли. Но для меня как для молодого, не могу сказать начинающего, политика, конечно, это серьезный опыт, который делает нас сильнее. Рассматриваю то, что произошло, как то, что делает нас сильнее и подготовленнее к следующим выборам. Что такое власть? Это не кабинет, это не полномочия, это не силовые структуры. Конечно, это важные атрибуты, но не это самое важное. Самое важное - это доверие народа. Вот у моих оппонентов в Молдавии есть все эти инструменты, которые они отняли у президента. У них есть правительство, у них есть парламентское большинство, которое они собрали для себя, мы знаем как. Да, у них есть инструменты, для того чтобы чувствовать себя начальниками, хозяевами на какой-то промежуток времени, но у них нет главного. У них нет доверия народа. Они не могут, как я, выйти из машины в любой момент в толпу и просто пообщаться с людьми. Они не могут это себе позволить. Я думаю, что это самое важное. Я думаю, что это позволило мне выжить политически за эти два года. Если бы этого не было, мои оппоненты давно бы пошли на импичмент. Они не идут, потому что знают: что у меня есть этот самый важный элемент. Других пока нет, но, если есть это, остальное мы доберем с помощью народа.