Эмир Кустурица представил новую книгу

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица презентовал свою новую книгу под названием "Зачем мне это нужно?". В третьем по счету литературном произведении автора содержатся его дневниковые записи с момента Боснийской войны 1992-1995 годов до сегодняшних дней, пишет ТАСС.

Презентация книги прошла в городе Баня-Лука, в мероприятии участвовал президент республики Милорад Додик.

"В этой книге он отстаивает позиции и ценности, связанные с современностью, соединяет нынешнюю жизнь с историей, которая, кажется, повторяется", - сказал президент.

По словам режиссера, вопрос, который он вынес в заглавие книги, "является вопросом, который может легко стать экзистенциальным".

Он отметил, что "в книге много донкихотства, также, как и в его мироощущении, которое невозможно без минимальной дозы идеализма".

"К несчастью, многие спотыкаются посередине пути, а не как Дон Кихот, который только в конце жизни спросил себя: "Зачем мне все это было нужно?", после чего заболел и умер", - сказал Кустурица.

Он отметил, что тоже задавался таким вопросом. "На этот вопрос нет ответа, он только ставится, и с ним живешь", - сказал Кустурица.

Критики отметили, что в 80 главах книги автор предельно честно и искренне рассказывает о своей жизни, своих проблемах, надеждах и сомнениях, не избегая ни одной темы, явления или актуального момента.

Досье

Эмир Кустурица учился в Праге, окончил факультет кино и телевидения Академии музыкальных искусств. Он снял такие фильмы как: "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта", "Жизнь как чудо", "Андеграунд", "Папа в командировке", "Время цыган". Известен как участник группы The No Smoking Orchestra.