Energizer выпустил смартфон на чистом Android за 5000 рублей

Вышел новый смартфон под брендом Energizer, который стоит меньше 100 евро.

Устройство получило 5-дюймовый экран, четырехъядерный процессор MediaTek и 1 Гб оперативки и 8 Гб встроенной памяти. Energizer E500 получил аккумулятор емкостью 2000 мАч. Смартфон получил основную камеру на 8 Мп и фронтальную - на 5 Мп.

Модель работает на облегченной операционной системе Android Oreo Go Edition.

Смартфон Energizer E500 не поддерживает работу в сетях 4G. Стоимость новинки составила 70 евро (примерно 5,2 тысячи рублей). Версия E500S с поддержкой сетей четвертого поколения обойдется 100 евро (7,5 тысячи рублей).