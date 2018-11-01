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Energizer выпустил смартфон на чистом Android за 5000 рублей

01.11.2018,  
12:30
Текст:  Владимир Болотин
Вышел новый смартфон под брендом Energizer, который стоит меньше 100 евро.
Фото: Energizer Фото: Energizer
Фото: Energizer

Устройство получило 5-дюймовый экран, четырехъядерный процессор MediaTek и 1 Гб оперативки и 8 Гб встроенной памяти. Energizer E500 получил аккумулятор емкостью 2000 мАч. Смартфон получил основную камеру на 8 Мп и фронтальную - на 5 Мп.

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Модель работает на облегченной операционной системе Android Oreo Go Edition.

Смартфон Energizer E500 не поддерживает работу в сетях 4G. Стоимость новинки составила 70 евро (примерно 5,2 тысячи рублей). Версия E500S с поддержкой сетей четвертого поколения обойдется 100 евро (7,5 тысячи рублей).

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