Ежедневно эфир "Матч ТВ" смотрят в среднем 7,7 миллиона человек

В 2018 году доля показа соревнований по 68 различным видам спорта на "Матч ТВ" выросла до 61 процента от общего времени эфирного вещания. Ежедневно телеканал смотрят в среднем 7,7 миллиона зрителей. Об этом говорится в пресс-релизе "Матч ТВ".

В нем приводятся любопытные цифры. К примеру, во время чемпионата мира-2018 по футболу наиболее высокий интерес у людей вызвала встреча английской сборной с колумбийцами в 1/8 финала (20,5%). При этом доля трансляции достигла рекордных 40,9% при рейтинге 10,1%.

Это достижение было перебито 7 октября - на показе турнира UFC 229. Ее доля составила 51,8%. А главный бой вечера за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, победу в котором одержал россиянин, показал долю в 60,4%.

Наравне с эфирным федеральным каналом "Матч ТВ", спортивные события освещают еще и digital-ресурсы. Речь о сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также мобильное приложение "Матч! Клуб" и платные тематические каналы.