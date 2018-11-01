Форвард БК "Химки" посетил центр для бездомных людей

Форвард баскетбольного клуба "Химки" Энтони Гилл посетил центр для бездомных людей и помог нуждающимся. О его благотворительном мероприятии сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Гилл стал гостем социально-реабилитационного центра, который открылся в Химках год назад. В этом заведении стараются не просто накормить и приютить бездомных, но и вернуть их к полноценной жизни в обществе. Спортсмен не просто пообщался с руководством центра, но и помог бездомным с продуктами.

Сразу после тренировки в среду игрок поехал в супермаркет, где закупил все необходимое продовольствие - крупы, мясо, хлеб, овощи и фрукты, и многое другое. В центре поблагодарили Гилла, его помощь пришлась как нельзя кстати, учитывая, что там сейчас находится почти 50 постояльцев. Каждому из них стараются обеспечить хорошие условия, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также им стараются помочь с трудоустройством.

"Энтони Гилл своим примером снова напоминает всем нам, что всегда рядом есть люди, которым мы можем помочь", - подчеркивает пресс-служба "Химок".