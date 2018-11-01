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01.11.2018 23:45
Рубрика: В мире

Виноваты пестициды?

Во Франции рождаются младенцы с деформированными конечностями
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Столичный выпуск №7710 (247)
Шестилетний Луи из небольшого селения Виллар-ле-Домб, что на востоке Франции, родился без правой кисти, и его мать Аксель до сих пор не знает причины этого. Каких-либо отклонений во время беременности у нее не наблюдалось, а после родов и исследования, проведенного в госпитальном центре в Лионе, тамошние врачи-генетики также пришли к выводу, что по их части проблем у нее не было.

Может быть, Аксель и смирилась бы окончательно с физическим дефектом сына, если бы не всколыхнувшие страну результаты исследования, которые было проведено эпидемиологом, ди⁠ректором центр по учету врожденных пороков региона Рона-Альпы (Remera) Эмманюэль Амар. Оказалось, что в сравнительно небольшом департамента Эн, граничащем со Швейцарией, с 2000 года по 2014-й на свет появились 18 младенцев без рук, ладоней или пальцев. Причем, как выяснилось, больше половины из них - это дети жителей поселка Друйя, а также расположенных от него в радиусе десятка километров деревень, одной из которых и является Виллар-ле-Домб.

Фото: AP
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На вопрос о том, что случилось в том районе, пока никто во Франции не берется дать обоснованный, аргументированный ответ.

"Мы не знаем, что подействовало на их матерей. Связано ли это с едой? С водой? С воздухом? Подозреваем, что это было нечто из окружающей среды, что оказало достаточно сильное влияние на беременных женщин, чтобы помешать нормальному формированию рук их детей", - заявила Эмманюэль Амар, обнародовавшая тревожную информацию.

По ее данным, матери пострадавших детей, не имели никаких наследственных заболеваний, проблем с алкоголем и наркотиками, а также не употребляли запрещенное в 70-х годах прошлого века лекарство "талидомид", которое ранее прописывали беременным, чтобы избавиться от утренней тошноты и которое, как выяснилось, приводило к рождению детей с недоразвитыми руками. Единственное общее для всех пострадавших - это то, что они живут не в больших мегаполисах, а в сельской местности с интенсивным сельским хозяйством. Как полагают в этой связи некоторые экологи, не исключено, что негативное влияние на женщин оказали пестициды. Однако серьезных доказательств тому пока нет.

Как сейчас стало известно, проблема рождения детей с деформированными верхними конечностями также затронула и другие регионы страны. Только с 2008 по 2009 годы трое детей без рук родились в Атлантической Луаре, и четверо за 2011 - 2013 годы в Бретани.

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Все это привело к тому, что в это дело активно вмешались как государственные структуры, так и политики. По инициативе министра здравоохранения Аньес Бузен было запущено общенациональное расследование, к; которому планируется привлечь специалистов самого разного профиля. Начнут с департамента Эн. Главы Агентства по контролю за общественным здоровьем Франсуа Бурдийон настроен решительно: "Мы будем тщательно рассматривать все подозрительные случаи, где бы они не имели место быть во Франции".

Предполагается, что первые итоги будут представлены в конце января будущего года, а заключительные - не позже июня 2019-го.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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