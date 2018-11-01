"Газпром" нарастил поставки газа в Германию на 11,2 процента

С начала года "Газпром" увеличил поставки газа в Германию на 11,2 процента в годовом выражении, или на 4,8 миллиарда кубометров - до 47,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщило управление информации компании по итогам января-октября 2018 года. Причины такого роста не называются.

Германия - крупнейший потребитель российского газа среди европейских стран (доля в экспорте "Газпрома" - 27,5 процента в 2017 году). За весь прошлый год страна импортировала 53,44 миллиарда кубометров у российской трубопроводной монополии. Если темпы роста закупок сохранятся, то по итогам текущего года Германия получит почти 60 миллиардов кубометров.

В Германию трубопроводный газ "Газпрома" поступает по газопроводам "Северный поток" (через Балтийское море) и "Ямал-Европе" (транзитом через Белоруссию и Польшу). Сейчас идет строительство "Северного потока-2" параллельно маршруту действующего газопровода, его мощность удвоит поставки через Балтийское море.