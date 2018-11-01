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Рубрика: В мире

Генассамблея ООН в 27-й раз проголосовала за снятие эмбарго против Кубы

Текст: Максим Макарычев
Генеральная ассамблея ООН в четверг днем почти единогласно проголосовала за снятие эмбарго против Кубы, которое было введено американцами почти 55 лет назад и несмотря на все усилия мирового сообщества, под давлением антикастровского лобби на Капитолии, продолжает действовать и сейчас, став самой безжалостной и бесчеловечной блокадой в истории человечества.

Как и год назад, за снятие эмбарго проголосовали 189 государств, и только Соединенные Штаты и Израиль высказались против. Представители Украины и Молдавии не приняли участие в голосовании.

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Генассамблея ООН, передает AFP, также отклонила американское предложение наказать Кубу за нарушение прав человека. Постпред США при ООН Никки Хейли, которая покинет свой пост в ближайшие два месяца, представила целых восемь поправок к кубинской резолюции о снятии эмбарго в отношении Острова свободы, пытаясь переключить внимание мирового сообщества на то, что Гавана якобы систематически нарушает права человека и "недостойна снятия эмбарго". Однако за включение этих поправок в текст резолюции синхронно проголосовал Израиль, а также Украина и Маршалловы острова. Представители большинства стран, напротив, высказывались в том ключе, что именно США вот уже более пяти десятилетий нарушает право Гаваны на ведение торговых операций с мировым сообществом, а простые кубинцы из-за жестоких санкций лишены доступа к иностранным товарам первой необходимости и столь необходимым медикаментам.

По оценкам ООН, ущерб Кубы от эмбарго составил за эти годы в пересчете на нынешние цены около одного триллиона долларов. Однако Дональд Трамп, получивший поддержку противников революционного режима на выборах президента, в довольно жесткой манере заявил, что не намерен отменять блокаду Кубы и дал понять, что может усилить санкции в отношении острова.

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Комментарий

Санкции североамериканцев за все эти годы еще больше сплотили кубинцев вокруг революционного руководства, отметил в беседе с "РГ" генерал-лейтенант госбезопасности в отставке, бывший начальник информационно-аналитического управления ПГУ КГБ СССР (внешней разведки) Николай Сергеевич Леонов, который познакомился с Раулем Кастро в 1953 году, а с Че Геварой и Фиделем в 1955 году в Мексике.

Например, вынужденная опираться на собственные силы, кубинская медицина достигла выдающихся результатов в борьбе с раковыми заболеваниями и в создании лекарств нового поколения с применением уникальных биотехнологий. Николай Леонов также коснулся вопроса о якобы оказываемом давлении со стороны силовых структур Кубы в отношении различных представителей проамериканских НПО.

"Рауль Кастро, который курировал силовые структуры Кубы и был главой Вооруженных сил на протяжении 47 лет, что внесено в Книгу рекордов Гиннесса, говорил мне, что у кубинских военных даже нет никаких дубинок и спецсредств, наподобие газа, который используют американцы. Напротив, именно к армии обращались простые кубинцы, которых сейчас хотят представить "жертвами режима", в крайне сложный для страны, "особый период" в начале 1990-х годов, когда Куба лишилась поддержки Москвы. Доходило до того, что не было возможностей захоронить покойника, и довести тело умершего человека до кладбища. И в этих случаях люди обращались на помощью к силовикам, которые выделяли средства и показали свою близость к простому человеку", - отметил Николай Леонов.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Международные организации ООН
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