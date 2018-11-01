После 40 концертов тура "Горизонт событий" группа "Би-2" выступила на самой большой закрытой площадке страны - в СК "Олимпийский".

Обычно организаторы отворяют только половину зала, вмещающего "всего лишь" 18 тысяч зрителей; исключения редки - из недавних вспоминается только Metallica. А еще это было первое столь масштабное для нашей рок-музыки мультимедийное шоу: сцену и гигантский экран начали строить за два дня до концерта, а для перевозки оборудования потребовалось 24 фуры (даже у Iron Maiden было меньше) и 444 колонки! В день концерта в зале собралось 29 850 человек.

Новый альбом "Горизонт событий" получился энергичным, новаторским по звуку и щедрым на исполнительские идеи, а также на коллаборации с другими музыкальными жанрами. В частности, впервые "Би-2" ненадолго переместилась и на территорию рэпа, спев вместе с одним из гуру этого жанра Оксимироном. Поэтому и концерт музыканты спланировали особенный, который в итоге задал новые рекордные планки для отечественного шоу-бизнеса: как по звуку, свету, так и по сценическим решениям и компьютерному оформлению шоу. Даже в верхних ярусах было отчетливо слышно каждую ноту и строчку.

Очевидно, что "Би-2" и самим очень нравится новый альбом, поскольку начали они именно с его треков: "Летчик", "Черное солнце", "Тема века", чуть позже были и "Детство", и "Алиса"...

Аккомпанементом песням был и огромный полукруглый экран (тоже рекордный - площадью 350 квадратных метров!), на протяжении всего концерта над сценой, превращаясь то в светящееся над головами музыкантов табло, где транслировалась компьютерная графика, то в 12 громадных телевизоров, на которых появлялись любимые персонажи телевидения: разводящийся Евгений Петросян, собирающая людей в семейные пары Лариса Гузеева и даже плачущая Ольга Бузова... Новый альбом "Горизонты событий" не только свежий по звуку и идеям, но и позитивный, с легкой иронией, желанием внимательно вглядываться в жизнь и пореже отчаиваться.

Может, и поэтому тоже, он так нравится поклонникам, которые уже с первых треков стали подпевать группе. А хиты "Молитва" и "Мой рок-н-ролл" зал исполнял уже сам.

Над залом летала огромная надувная утка, а петь еще один хит "Виски", тоже с нового альбома, Лева Би-2 вышел уже в шкуре медведя...

Но музыканты в этот вечер думали не только о концерте. В фойе шел сбор денег в Благотворительный фонд Константина Хабенского. А 9-летний мальчик Саша, которому нужна помощь, тоже был приглашен в "Олимпийский". "Удалось собрать 685 тысяч рублей," - рассказали обозревателю "РГ" наутро в группе "Би-2" и подтвердили, что и дальше планируют помогать больным детям...

В финале концерта зрителей ждал еще один сюрприз: на песне "Родина" открылся задник сцены и там оказался "рояль в кустах" - в нескольких квадратных нишах были до поры до времени спрятаны музыканты симфонического оркестра. Они исполнили с группой "Сердце", "Полковнику никто не пишет" и "Серебро". Ну а фронтмен Лева к тому времени уже бесстрашно спустился в бушующий эмоциями зал. На шею ему буквально бросилась одна из счастливых поклонниц, и они запели уже вместе.