Новости

Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов 22:22
Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой 22:04
В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкции фонтана 21:57
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона 21:54
Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 21:45
Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами 21:36
Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня 21:29
Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб 21:17
Под Москвой загорелся Гжельский завод 21:06
Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 20:44
Рубрика: Культура

Эх, крякнем

"Би-2" стали первой российской группой, собравшей 30 тысяч зрителей в "Олимпийском"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
После 40 концертов тура "Горизонт событий" группа "Би-2" выступила на самой большой закрытой площадке страны - в СК "Олимпийский".

Обычно организаторы отворяют только половину зала, вмещающего "всего лишь" 18 тысяч зрителей; исключения редки - из недавних вспоминается только Metallica. А еще это было первое столь масштабное для нашей рок-музыки мультимедийное шоу: сцену и гигантский экран начали строить за два дня до концерта, а для перевозки оборудования потребовалось 24 фуры (даже у Iron Maiden было меньше) и 444 колонки! В день концерта в зале собралось 29 850 человек.

Фото: Depositphotos
Видео: авторы музыки к "Викингам" Wardruna выступили в Москве

Новый альбом "Горизонт событий" получился энергичным, новаторским по звуку и щедрым на исполнительские идеи, а также на коллаборации с другими музыкальными жанрами. В частности, впервые "Би-2" ненадолго переместилась и на территорию рэпа, спев вместе с одним из гуру этого жанра Оксимироном. Поэтому и концерт музыканты спланировали особенный, который в итоге задал новые рекордные планки для отечественного шоу-бизнеса: как по звуку, свету, так и по сценическим решениям и компьютерному оформлению шоу. Даже в верхних ярусах было отчетливо слышно каждую ноту и строчку.

Очевидно, что "Би-2" и самим очень нравится новый альбом, поскольку начали они именно с его треков: "Летчик", "Черное солнце", "Тема века", чуть позже были и "Детство", и "Алиса"...

Аккомпанементом песням был и огромный полукруглый экран (тоже рекордный - площадью 350 квадратных метров!), на протяжении всего концерта над сценой, превращаясь то в светящееся над головами музыкантов табло, где транслировалась компьютерная графика, то в 12 громадных телевизоров, на которых появлялись любимые персонажи телевидения: разводящийся Евгений Петросян, собирающая людей в семейные пары Лариса Гузеева и даже плачущая Ольга Бузова... Новый альбом "Горизонты событий" не только свежий по звуку и идеям, но и позитивный, с легкой иронией, желанием внимательно вглядываться в жизнь и пореже отчаиваться.

Может, и поэтому тоже, он так нравится поклонникам, которые уже с первых треков стали подпевать группе. А хиты "Молитва" и "Мой рок-н-ролл" зал исполнял уже сам.

Фото: EPA/MARTA PEREZ
Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве

Над залом летала огромная надувная утка, а петь еще один хит "Виски", тоже с нового альбома, Лева Би-2 вышел уже в шкуре медведя...

Но музыканты в этот вечер думали не только о концерте. В фойе шел сбор денег в Благотворительный фонд Константина Хабенского. А 9-летний мальчик Саша, которому нужна помощь, тоже был приглашен в "Олимпийский". "Удалось собрать 685 тысяч рублей," - рассказали обозревателю "РГ" наутро в группе "Би-2" и подтвердили, что и дальше планируют помогать больным детям...

В финале концерта зрителей ждал еще один сюрприз: на песне "Родина" открылся задник сцены и там оказался "рояль в кустах" - в нескольких квадратных нишах были до поры до времени спрятаны музыканты симфонического оркестра. Они исполнили с группой "Сердце", "Полковнику никто не пишет" и "Серебро". Ну а фронтмен Лева к тому времени уже бесстрашно спустился в бушующий эмоциями зал. На шею ему буквально бросилась одна из счастливых поклонниц, и они запели уже вместе.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж