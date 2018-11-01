Грушко: РФ и РБ могут гарантировать интересы обороноспособности

Союзное государство, по словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, "обладает достаточным потенциалом для обеспечения безопасности". Об этом дипломат заявил сегодня в белорусской столице, отвечая на вопрос, касающийся возможного размещения американской военной базы на территории Польши, передает БЕЛТА.

Россия и Беларусь, по его словам, при любых поворотах, при любых возможных сценариях смогут "надежно гарантировать интересы обороноспособности, безопасности в самом широком смысле слова". В то же время, по его мнению, те страны, которые сегодня зазывают на свою территорию иностранные войска, не только не укрепляют свою безопасность, но и подвергают себя повышенной опасности.

На это, как уже сообщал "СОЮЗ", обратил внимание накануне и президент Александр Лукашенко, выступая на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Он дал понять, что Минск и Москва совместно думают над адекватным ответе на размещение в Польше базы США "Форт Трамп". "Конечно нас это беспокоит. Если политики в Польше заявляют, что готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие, мы, конечно, на это реагируем со своим главным союзником, думаем о том, как нам противостоять всему этому", - констатировал он.

Белорусы, пояснил он, обращаясь к делегатам встречи, "как никто другой, знают, чем это чревато. С ростом противостояния нам предрекают судьбу буфера, или "бастиона", между Россией и НАТО. Об этом говорят и эксперты, и политики". В этой связи белорусский лидер обратился с предложением, как он выразился, "к сильным мира сего" прийти к договоренности "не тащить государства Восточной Европы в военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам". По его мнению, именно внеблоковый статус предоставил бы региону шанс "стать трансграничным поясом стабильности и взаимодействия".